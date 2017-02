Alario les comunicó a los dirigentes que se queda

Fotos ENCUENTRO. Patanian, D’Onofrio y Alario estuvieron reunidos anoche y fue el delantero quien se encargó de confirmar que seguirá en River.

23/02/2017 -

Pese a que el propio jugador dijo ayer en horas del mediodía que estaba dudando sobre la posibilidad de emigrar a China, anoche llegó la noticia tan esperada por los hinchas millonarios.

Lucas Alario, le confirmó a la dirigencia de River Plate que continuará en el club.

El "Pipa" seguirá su carrera en River y no se irá al fútbol chino, lo que significa una excelente noticia para el técnico Marcelo Gallardo y para todos los hinchas del Millonario, que confiaban en contar con el goleador para la Copa Libertadores y el torneo de entrecasa.

El atacante era pretendido por un equipo del gigante asiático, que estaba dispuesto a pagar los 24 millones de dólares de su cláusula de recisión. Sin embargo, Alario priorizó el futuro deportivo (y sobre todo sus chances de ser convocado a la Selección) por encima del dinero y así se los comunicó a los dirigentes del club.

River es el dueño del 60 por ciento del pase del centrodelantero, mientras que Colón de Santa Fe posee el 40 por ciento restante, motivo por el cual también iba a verse beneficiado con una hipotética transferencia.

D’Onofrio, Patanian y el propio Alario con su representante, estuvieron anoche reunidos hasta pasadas las 23, encuentro en el que quedó definida la continuidad del delantero en River Plate.

D’Onofrió había dicho en la previa que si Alario optara por irse tendrían que abonarle a la institución de Núñez unos ‘veinticuatro millones de euros’, en concepto de cláusula de rescisión, libre de gastos. ‘Es una decisión suya. Si es por nosotros no lo vendemos. De la única forma que se vaya es que use la cláusula de salida. Está en sus manos. River le dice no, quedate, te necesitamos y te queremos como persona y jugador. Creemos que podes hacer una carrera larga en River y en el mundo, caminando por Europa’, había dicho el presidente de River, antes de que se conociera la continuidad del delantero.