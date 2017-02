Fotos Expendedores alertan por una nueva suba en el precio del m3 de GNC

23/02/2017 -

La Cámara de Expendedores de Combustibles de Santiago del Estero (Cepase) expresó la preocupación del sector respecto de la situación por la carga tributaria y los aumentos en el costo del gas natural comprimido (GNC) lo cual redundará en un incremento del precio de este combustible en el corto plazo.

El Dr. Pedro Yorbandi, presidente de la Cepase, sostuvo que tras la última reunión celebrada esta semana a nivel nacional entre los expendedores de todo el país nucleados en Cecha, la situación del GNC emergió como una de las más preocupantes en lo inmediato.

‘Uno de los puntos principales que se abordaron fue el de la rentabilidad del GNC para las estaciones de servicio, porque se nos vienen varios aumentos, uno de ellos es el del transporte y la distribución, y a partir de marzo se abren nuevas audiencias públicas para prever nuevos aumentos en lo que es el gas en boca de pozo’, señaló.

Agregó que ‘ambas situaciones van a conllevar al aumento del GNC, pero además se suma un tercer factor: en abril seguramente vamos a tener las negociaciones paritarias por el aumento de los salarios de los empleados de estaciones de servicio así que se está dando un combo explosivo realmente muy preocupante para el sector’, indicó el presidente de la cámara de expendedores de combustibles local.

Yorbandi, indicó que estas situaciones se presentan en un escenario en el cual ‘hay una caída entre el 5 y 6% en la instalación de nuevos equipos de GNC. No se vislumbra aún un repunte que permita avizorar un mayor consumo porque además, si bien hay una mejora en la compra de autos 0km, hay una demora de unos 6 meses a un año en la conversión de esos rodados al GNC con lo cual esperamos que no siga cayendo la cantidad de vehículos que se convierten a este combustible’.

Puntualizó que ‘con las subas que ya están planificadas tanto en el transporte, en la distribución del gas como también los nuevos aumentos previstos para el gas en boca de pozo, la actividad se va a tornar cada vez más difícil, más problemática teniendo en cuenta que en abril son las nuevas paritarias’.

Cascos

Por otra parte, Yorbandi señaló que otro tema que preocupa a expendedores es la inseguridad en las estaciones de servicio, ‘en especial por los robos que hubo en diciembre, enero y parte de febrero por lo cual se ha elevado a la Secretaria de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, una nota por este tema’.

Puntualizó: ‘Nosotros hemos tenido un caso en una estación de servicio, un hecho grabado por las cámaras de seguridad, pero no se ha podido identificar al autor porque no se sacó el casco, entonces estamos manejando varias opciones. Entre ellas la primera es que al momento de cargar, el motociclista se quite el casco y otra opción es que en el turno noche se pague solamente con tarjeta. Son opciones que se están manejando para desalentar el robo’.