Facundo Isa: "La vida me puso ante una de las decisiones más difíciles"

23/02/2017 -

El rugbier santiagueño, Facundo Isa, quien seguirá su carrera en Francia, publicó en sus redes sociales una carta, expresando su agradecimiento a todos los que lo apoyaron y contando cuál es su situación.

El comunicado del tercera línea, es el siguiente: ‘Les quiero contar que la próxima temporada voy a estar jugando en Francia. Sin ninguna duda, la vida me puso frente a una de las decisiones más difíciles de mi carrera, pero lo hago sabiendo que voy en búsqueda de un desafío y revancha personal. Los primeros tres meses jugaré con el Lyon y desde julio, y durante dos temporadas más, seré parte del equipo del Toulon.

En estos seis años, tuve el orgullo de jugar con la camiseta argentina y representar al país, e intenté dar lo mejor de mí para poder devolverles al menos, un poco de todo el cariño que me dieron en cada cancha de rugby en la que jugué.

Quiero agradecerles especialmente a mis compañeros, de quienes aprendí muchísimo, me hicieron crecer como deportista y como persona y me apoyaron constantemente en el camino; a la Unión Argentina de Rugby y a todos los que de alguna forma u otra me hicieron llegar su cariño y afecto.

De corazón, muchas gracias! Un fuerte abrazo, Facu", expresó el jugador, quien no jugará este año en Los Jaguares.