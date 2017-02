Mañana se abrirá la 4ª fecha con un duelo clave

Fotos ANFITRIÓN. "Estuky" se presentará mañana en casa.

23/02/2017 -

La cuarta fecha del Torneo Federal C, primera de las revanchas, arrancará mañana a la noche con un duelo clave entre equipos santiagueños.

Por la zona 8, desde las 22, Estudiantes de Huaico Hondo recibirá al líder Independiente de Fernández, con el arbitraje de Guillermo Infante.

El sábado habrá un solo partido, correspondiente a la zona 4, y lo protagonizarán La Costanera y Sector El Alto, ambos de Las Termas, con el arbitraje de Gabriel Ordóñez.

El plato fuerte del domingo se vivirá en La Banda. Desde las 17.15, Villa Unión recibirá al líder Central Argentino, con Emilio Maguna como árbitro, por la zona 9.

El resto del programa del domingo es: 17, Talleres (Q) vs. Juventud Unida (Q) y Defensores (MQ) vs. Atlético Salamaca (MQ); 17.30, Argentino (LT) vs. Lavalle (Catamarca); 18, Sportivo Dora vs. Talleres General Belgrano (A) y 18.15, Deportivo Coinor (F) vs. Instituto Tráfico (F).