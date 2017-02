El "Tanque" Denis reveló que Holan le dijo que iba a jugar

23/02/2017 -

Germán Denis confirmó su salida del club. "Estoy desvinculado totalmente. Fue inesperado, se dio todo de repente y hoy puedo decir que no soy más jugador de Independiente. Por momentos no llegué a entender los motivos, pero esto es fútbol y puede pasar en cualquier momento", explicó el "Tanque".

Denis comentó haber hablado con el técnico. "Cuando asumió Holan me dijo que iba a jugar, que quería que fuera el goleador del campeonato. Por lo que entendí yo, fue una decisión de la comisión. Quizás no cumplí las expectativas con las que me contrataron, pero creo que se da por un tema dirigencial", indicó.