Bentancur: "No me dijeron que tenga que ir ahora"

Fotos CHANCE. Rodrigo Bentancur tendrá la posibilidad de llegar al fútbol del Viejo Continente cuando se defina su situación contractual con la Juventus de Italia.

23/02/2017 -

Rodrigo Bentancur, mediocampista de Boca Juniors, aseguró que por ahora no viajará a Italia, aunque admitió que su representante sí está en Turín para negociar con los directivos de Juventus, club que compró el cincuenta por ciento de su pase en una suma cercana a los 7.000.000 de dólares.

Bentancur negó la versión que publicó el diario italiano Gazzetta dello Sport, que afirmaba que el volante uruguayo tendría que ir esta semana a Turín para realizarse la revisión médica en Juventus.

"Mi representante (Daniel Bolotnikoff) está en Turín pero no me dijo que tenga que ir ahora. Yo no sé nada y veremos si en los próximos días pueda haber novedades", dijo el futbolista que en junio se incorporará al plantel del campeón vigente del ‘Calcio’.

Betancur, quien ayer jugó en el posible equipo titular que enfrentará a Colón en un amistoso el sábado en Santa Fe, señaló en rueda de prensa al término del entrenamiento que físicamente se siente bien.

"Quiero rendir al ciento cincuenta por ciento, como lo exige esta camiseta".

Preferencia

En cuanto a su posición en la cancha, el volante admitió que se siente mejor como interno que como enganche. "Sé que el técnico confía en mí y es un halago que diga que soy un jugador importante para el equipo", expresó.

El juvenil que viene de consagrase campeón con Uruguay en el torneo Sudamericano Sub 20 jugado en Ecuador, consultado sobre la pelea que protagonizaron la semana pasada sus compañeros Juan Insaurralde y Jonathan Silva, comentó que se enteró durante sus vacaciones.

"Luego me comuniqué con un compañero para saber si estaba todo bien. Estas cosas a veces pasan en cualquier grupo de trabajo", concluyó Bentancur.