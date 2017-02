Fotos Busca a una pareja de motociclistas que mató a su padre y se fugó

23/02/2017 -

Devastada por el dolor que le generó la pérdida de su padre, Lorena Coronel desde hace dos días recorre todos los días por varias horas las inmediaciones de Calle 15 e Independencia del Bº Almirante Brown para encontrar a los "asesinos" de su progenitor. La joven se acercó a la redacción de EL LIBERAL y pidió ayuda para que la comunidad santiagueña aporte datos que puedan ayudarla a dar con los ocupantes de una motocicleta blanca, quienes el pasado 11 chocaron a su padre en la mencionada intersección. "Eran c e r ca de las 21.30, mi padre salió de mi casa diciendo que ya regresaba. A las 23 nos llamaron para avisarnos que había tenido un accidente y que su cuadro era crítico. Estuvo varios días internado y falleció por las múltiples heridas que tenía", manifestó. Según Lorena, el hombre fue auxiliado por circunstanciales transeúntes quienes pidieron ayuda a la policía. El cuerpo de la víctima -Reynaldo Coronel (61)- permaneció sobre el pavimento por varios minutos. "La policía nos dijo que perdió hasta los dientes por el golpe. Fue chocado desde atrás y rastros de la pintura del vehículo quedó en la parte de atras de la moto de mi papá. Caminé tanto hasta que una mujer se animó a decirme que era una pareja, la que lo había colisionado; me describió que ella era rubia, iba con una remera de color naranja, y él con chomba y bermudas, y que se fugaron por la calle 15", explicó Lorena. La joven -hija única mujer- contó: "Mi padre me enseñó a no juzgar a las personas, pero desde mi lugar yo no puedo dejar de sentir que son unos criminales. Lo abandonaron viendo que estaba agonizando". Antes de terminar expresó: "Quiero que nos ayuden, hay hijos se quedaron sin padres, niños sin sus abuelos; un hombre que no se merecía terminar así. Los asesinos que lo mataron tienen que pagar porque si lo hubieran asistido, capaz hoy podría estar vivo". Por cualquier informac ión comuni - carse al teléfono 0385 155751237.