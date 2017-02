Desplegarán un amplio operativo de control este fin de semana por los festejos de Carnaval

Fotos ANUNCIO. Autoridades de los organismos de contralor anunciaron los controles de este fin de semana.

23/02/2017 -

Por las fiestas de Carnaval se intensificarán los operativos de control para evitar accidentes e incidentes en la ciudad. El Tribunal de Faltas de la Municipalidad de la Capital, dictó una resolución por la cual se establece un protocolo de actuación de los organismos de control para las reuniones programadas para este fin de semana largo. Esta resolución se concretó en una reunión con el juez de Faltas, Dr. Marcelo Agüero, el comisario José Gallo de la División de Prevención y Protección contra al Alcoholismo de la Policía, y el titular de Calidad de Vida, Daniel Pikaluk.

El Dr. Marcelo Agüero indicó que "no podrá realizarse ninguna reunión de acceso público en lugares que no cuenten con la habilitación correspondiente, es decir, que no tengan certificación de bomberos, licencia policial para expender bebidas alcohólicas ni planos adecuados".

Además, señaló que "en el caso de que la reunión de acceso público, se produjera en un domicilio particular, se identificará al propietario y se procederá a su infracción y a la clausura del lugar".

Agüero subrayó que "si el domicilio en cuestión, fuera una casa adjudicada por el IPVU, se notificará al organismo con el objetivo de que tomen las medidas pertinentes ante la posible violación de las condiciones de adjudicación".

Menores

Respecto de la presencia de menores, el Dr. Agüero recordó que "sólo podrán quedarse en los horarios permitidos y no podrán consumir alcohol".

"En el caso de que se detecten menores que no cumplan con estas disposiciones, serán trasladados por la Policía y entregados a quien ejerza la patria potestad", subrayó el juez.

Además dijo que "si los responsables de los menores también estuviesen presentes en los festejos, será a ellos a quienes se multará y no al lugar en cuestión".

Sobre las sanciones el Dr. Agüero destacó que "para quienes no cumplan con estas disposiciones consistirán en la clausura del local en el que se realice la reunión y en el labrado de una multa de valores considerables".

Respaldo

Por su parte el comisario Gallo hizo mención que "esta resolución para la Policía de la provincia es muy importante, porque nosotros nos sentimos respaldados".

El funcionario policial agregó que "lamentablemente los chicos tienen la modalidad de ir cambiando, buscan diferentes excusas para ingresar a distintos locales. Utilizan identificación de otras personas y de esa manera burlan la seguridad del lugar e ingresan. Esto genera un verdadera situación de riesgo".

Valoró que "es fundamental la prevención, por eso les pedimos a los padres que tomen conciencia y que hablen con los chicos, que los acompañen llevándolos hacia el lugar y luego que los busquen para que de este modo podamos trabajar mancomunadamente".

En cuanto a los trabajos que se vienen efectuando por Carnaval sostuvo que se realizaron "diferentes procedimientos, clausurando varios locales bailables. El trabajo que realizamos es retener documentación en este caso el DNI lo antes posible con testigos y llevamos todo el procedimiento al Juzgado de Faltas".