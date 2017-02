María Eugenia Ritó desmiente haber sufrido una recaída

23/02/2017 -

Si bien se dijo que María Eugenia Ritó habría sufrido una recaída en su recuperación contra las adicciones, la exvedette dio su versión: "Le pasa a cualquier persona que tenga una adicción, incluso los que tienen una internación ambulatoria", señaló y aclaró: "Esto no es una recaída habitual, tiene que ver con cosas que le pasan a uno. Un problema con mi hermana, con mi exmarido".

Para completar, la rubia subrayó: "Ojalá se pueda resolver y sino, veré qué medidas tomar. Pero no es algo menor. No sigo enamorada ni nada por el estilo, no es el tema. Me enteré que su madre me habría hecho un maleficio. Eso me pudo haber afectado, ni lo dudes. Yo tengo mi gurú que me saca las energías negativas. Pregunté para que me ayude, porque estaba muy mal".