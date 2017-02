Brad Pitt no considera que su exmujer sea una víctima por su separación

23/02/2017 -

A Brad Pitt (53) no le cayeron nada bien las declaraciones de su ex, Angelina Jolie (41). La actriz habló en una entrevista con la BBC que se vio esta semana.

Según dijeron desde el entorno del actor al portal estadounidense Hollywod Life, "Brad se sintió decepcionado" cuando vio a la madre de sus hijos con los ojos llenos de lágrimas en el reportaje que brindó en Camboya. "Él no la ve como la víctima de todo este drama", explicaron allegados al galán.

"Todos en mi familia, en algún momento, pasaron tiempos difíciles. Pero hoy mi foco está puesto en mis hijos, en nuestros hijos, y en cómo encontrar una salida", contestó Angelina, de 41, en el reportaje cuando le preguntaron como estaba sobrellevando la separación. Y señaló: "Como dije antes, somos y siempre seremos una familia. Así es cómo lo estoy sobrellevando: tratando de encontrar una salida que nos haga más fuertes y más inteligentes".

Jolie viajó a Camboya para promocionar First They Killed My Father (Primero mataron a mi padre).