Mariana Nannis asegura que Charlotte sufre el síndrome de Estocolmo

23/02/2017 -

La relación entre Charlotte Caniggia y Loan ha estado teñida por la polémica desde sus inicios, cuando blanquearon en ShowMatch y ella se negaba a confesarle su amor en público. Una vez comenzada la temporada de verano en Carlos Paz, todo empeoró: empezaron a circular versiones que acusaban al cantante de violento. Salieron a la luz imágenes de la mediática con moretones. Luego, el hermano de la rubia, Alexander, lo increpó en una fiesta de fin de año y todo terminó en un escándalo. Y como si fuera poco, se filtraron supuestos chats de la ex participante del Bailando con su estilista, en donde le dice que su pareja le pegó. A pesar de estos episodios, ella sigue negando todo.

Mariana Nannis, la madre de Charlotte, se manifestó al respecto y dejó muy en claro la postura de la familia frente a esta relación: quieren a Loan lejos, bien lejos. "Mi hija tiene síndrome de Estocolmo -las personas que padecen este trastorno psicológico sienten afecto por aquellos que lo secuestran o maltratan-. Temo por su integridad. No es la plata, son los golpes. Tengo miedo de que la mate", dijo la mujer de Claudio Paul a Caras.

La mujer fue más lejos y reveló intimidades que, de ser ciertas, dejarían en una situación muy comprometedora a Loan: "La deja encerrada. No la deja hacer presencias y hasta le rompe los celulares. Este es el tercero que le rompe", señaló Nannis.

Y agregó: "La usa y la aleja de todo el mundo para controlarla. No la deja salir y tampoco hablar con la familia. Un tipo que fue capaz de mostrar en televisión un test de embarazo para contar que una ex suya (en referencia a Florencia Maggi) estaba embarazada de Matías Alé, quien atravesaba un momento tan difícil, es un hijo de p... Lo adoro a Matías y me dolió ese gesto tan bajo".

Lo cierto es que la relación entre Charlotte Caniggia (24) y Loan (27) cambia minuto a minuto. Ahora, luego de que el cantante hablara sobre la posibilidad de una convivencia y ella expresara sus deseos de irse de vacaciones con él, la rubia sorprendió con un cambio de planes repentino.

"Charlotte tomó una decisión que es la siguiente: cuando termine la temporada de Carlos Paz, se va a Marbella. Ella está haciendo Abracadabra con mucho éxito y hasta tiene la oferta de continuar todo el año con la obra que va a venir a Buenos Aires y después se van de gira, con algún cambio en el elenco", contó Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana.

"No va a seguir en el espectáculo. El 5 de marzo termina la obra y Charlotte se vuelve con sus padres... puede ser que con Alexander, su hermano, o sola; pero sin Loan. En principio se va unos meses", agregó.

Yanina Latorre intervino y dio más detalles sobre este vínculo cargado de escándalos y polémicas: "A mí me dijeron que ella no agarró la gira porque a su pareja le daba celos que viaje todo el tiempo por interior del país y que él se queda acá, en Buenos Aires’, cerró la panelista de Los Ángeles del Trece.

Por lo pronto, "Charlo" fue citada por la Justicia de Carlos Paz para declarar por un episodio ocurrido durante la fiesta de su cumpleaños, cuando rompió el celular del periodista Pablo Layus, quien estaba grabando una pelea de Alexander y Loan.