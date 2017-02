Elizabeth Vernaci explotó en su ciclo radial: "Si el flaco le pega, no sé qué hace con un flaco que le pega, pudiendo irse"

23/02/2017 -

"De estos dos boludos no hablamos más", sentenció furiosa Elizabeth Vernaci en su programa de Radio Pop. Se refería a Charlotte Caniggia y a su novio Loan, una pareja rodeada de rumores de violencia casi desde su inicio, a fines del año pasado.

"Acá hay algo que tiene olor a mie...: todo", comenzó la conductora en su programa La Negra Pop, cuando en la mesa comenzaron a hablar sobre los supuestos chats en los que Charlotte le decía a un amigo que Loan la había empujado y agarrado de los pelos, además de haberla llamado ‘pu...".

"Si el flaco le pega, no sé qué hace ella con un flaco que le pega, pudiendo irse, sin necesidad de estar con un tarado", se quejó Vernaci. "Encima es un chico que le falta todo: jugadores, talento, vida. No tiene nada. Si es verdad, pobre Charlotte", disparó.

Y cargó contra los medios: "A mí me da como una cosa a nivel medios. Que los medios, que después dicen ‘qué tremendo los hombres golpeadores’, nos hagamos eco de esto, a mí no me gusta. Porque si uno trata de que los hombres golpeadores estén fuera de las vidas de las mujeres para que las mujeres no sean golpeadas, arruinadas, tomadas como objeto, este tipo cosas no sirven de nada".