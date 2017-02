Luciano Cáceres está en problemas por el pago de la cuota alimentaria

23/02/2017 -

En septiembre de 2015 Gloria Carrá (45) y Luciano Cáceres (40) confirmaron su separación y si bien ambos afirmaron que la ruptura se había dado en buenos términos debido al desgaste de la pareja y la falta de tiempo en común producto de las exigencias laborales, al parecer las cosas no serían tan así.

De hecho, en marzo de 2016 la actriz se había sincerado: "No fue una separación de mutuo acuerdo, se dio así y no está bueno, pero hay que enfrentarlo, no terminamos bien. Soy súper sincera y no puedo dar vuelta las cosas. Me duele, hay una hija en el medio, pero no terminamos bien. No quiero hablar ni ventilar nada".

En este contexto el martes, la sección La Pavada del diario Crónica informó que el galán y la cantante estaban enfrentados debido al monto de la cuota alimentaria de su hija Amelia (7), y que los amigos de ellos intentaban mediar para que el asunto no escalara en intensidad puesto que ya hubo dos conciliaciones en las que no se habrían puesto de acuerdo. Según consignó el periódico, "el actor le está pasando una mínima cuota alimentaria".

Allegados a Cáceres confirmaron la disputa judicial. "Publicaron información errónea. Que revisen bien el expediente que se cursa en el Juzgado de Familia de San Isidro", aseguraron, dando cuenta, no obstante, del desacuerdo entre los actores.