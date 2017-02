Fotos La hermana de Luciana Salazar es psicóloga, pero busca su PROPIO lugar en los medios como "influencer"

23/02/2017 -

Camila Salazar se apura en aclarar a quien le propone realizar una producción fotográfica que no es modelo ni fotogénica, y que hace lo que puede. "Me considero más bien interesante y no bomba sexy", dijo en una de sus últimas entrevistas, la misma en la que aclaró: "Para ser una bomba sexy tenés que llevar la vida de mi hermana Luli que no se puede ni subir a un bondi. Ella se debe olvidar lo que es un bondi. Yo hay cosas que no podría resignar. Salir a la calle y que me sienta atosigada". Si bien muchos la conocen por ser la hermana de la blonda femme fatal argentina por excelencia, ha buscado la forma de hacer su propio camino. "A las 11 arranqué y sólo paré cuando entré a estudiar", relató a Teleshow sobre sus inicios (Rincón de luz, Patito Feo, entre otros) y agregó: "Sigo siendo ‘la hermana de’. Igual no me molesta ni un poco". Luego de esa búsqueda actoral entre los públicos teens, hizo un parate para estudiar lo que más le gustaba. "Mi carrera de psicología me influyó un montón, me permitió empatizar un montón con el otro", dijo a la hora de pensar su profesión en los medios ya que -éste es su lema- todo te suma. "La conducción sería como el punto intermedio entre mi carrera artística como actriz y mi carrera más académica que es la psicología", señaló. Pero a la par de todo esto, sus genes no se simplifican a un apellido: su belleza ha sabido jugar un papel central a la hora de llamar la atención y destacarse por encima del resto. Sin embargo, y fiel a sus formas, el papel de bomba sexy se lo toma con humor. Es consciente del poder que tiene a la hora de seducir, sin embargo prefiere relajarse y no cargar con esa etiqueta: "No me como ni a palos el tema de bomba sexy. Soy hot en la intimidad, en el afuera soy medio pudorosa", dijo. A sus 25 años, camina por todos los mundos que le interesan; se considera liberal, y con esa mirada, pisa el terreno digital, un oasis donde las reglas las pone ella. "Las redes sociales son un arma de doble filo", remarcó Camila que es, hace un tiempo ya, una influencer. En su cuenta de Instagram tiene más de 300 mil seguidores y transita una pendiente ascendente que parece no detenerse nunca. Pero si bien tiene gran actividad en las redes, no tiene la adicción de estar todo el tiempo online: "No hay nada que odie más que estar hablando con una persona y que esté todo el tiempo con el celular", contó y continuó con su mirada crítica, ahora un poco más picante: "Hay muchos en las redes sociales que parecen buena onda, pero que los ves en vivo y en directo y decís ‘ah, sos un turro importante’. Turro, quiero decir como mala persona, que ni te saluda. Se da mucho en los comediantes eso", aseguró. Luego de pasar por la universidad llegó el turno de una nueva apuesta: trabajó en Combate como notera y ese rol en medio del caos de la televisión en vivo le sentó perfecto: "Era más yo, más Camila, no tenía que hacer un personaje. ¿Viste cuando te probás una remera y te queda más cómoda? Bueno, siento que la remera de la conducción o la remera de la cronista me queda mejor que la de un personaje que tal vez lo tenés que preparar y tal vez no lo elegiste", advirtió. Camila ya ha sido tentada por la producción de ShowMatch para sumarse al Bailando por un sueño, pero nunca aceptó. La propuesta llegó después de que se viralizara una imagen suya mostrando sus generosas curvas. La hermana de Luciana parece querer transitar un camino menos mediático. Ya dijo que tampoco aceptaría hacer una producción para PlayBoy.