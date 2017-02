Golpeó a dos maestras porque su hija repitió

Fotos Imagen de archivo.

23/02/2017 -

El violento hecho tuvo lugar en la Escuela Normal 4705, de Rosario de la Frontera, en Salta.

La tremenda reacción de la madre, se produjo cuando su hija repitió de grado por desaprobar un examen. Inmediatamente, la denunciada sorprendió a las maestras de apellidos Rivadeo y Machuca, a quienes a golpe de puño acusó por haber hecho repetir a su hija.

"Fue un hecho lamentable que no lo esperábamos. Una da todo lo que puede y que no lo valoren es muy feo. Es la primera vez en mi vida como docente que me pasa algo así. Queremos que hayan leyes que nos amparen porque hoy por hoy nadie nos protege. Con esta madre era difícil establecer un diálogo pero jamás esperábamos que actuase de esa manera", informó Raquel Rivadeo.

Una vez que pudieron apaciguar la situación, las maestras fueron asistidas por personal médico en el hospital Melchora Figueroa de Cornejo, ya que se encontraban en estado de shock.

Las mujeres realizaron la denuncia policial en la Comisaría 31, mientras que la victimaria retiró los papeles de su hija del establecimiento la mañana de hoy, sin siquiera rectificarse por su actitud ni pedir disculpas. Por otra parte, tampoco informó si la nena seguirá en esa institución o si la inscribirá en otra para que continúe con sus estudios.