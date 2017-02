Fotos Mirtha Legrand.

Mirtha Legrand celebra hoy sus 90 años de vida y tanto las redes sociales como los programas de espectáculos se rinden a sus pies con múltiples saludos, homenajes y dedicatorias.

En ese marco, brindó al diario La Nación una extensa entrevista en la que habló de todo: política, profesión, amor y de sus más íntimos sentimientos.

"Soy una mujer muy positiva. Pero, a veces, añoro... Ya no tengo referentes. No tengo a quien preguntarle: ¿te acordás cuando fuimos al Festival de Venecia o al de Berlín? ¿O cuándo conocimos a fulano o a mengano? No lo tengo a Daniel, con quien hablábamos de nuestra profesión. Lo extraño... Con él conversábamos sobre la vida artística. Pero, por otra parte, estoy muy bien rodeada porque tengo a mi familia y a mis amigos. Aunque, a veces, me siento un poco sola. Pero me sobrepongo...", manifestó.

Al momento de hablar de la pérdida de su hijo, acotó: "La profesión ayuda muchísimo. No es que yo me refugie en mi carrera para sobrellevar momentos difíciles, dramáticos o duros, pero el cerebro es algo milagroso. Si ocupás tu tiempo en otras cosas, entonces el dolor se vuelve más suave, se va alivianando. De todos modos, no hay día en que no piense en mi hijo Daniel. Y también en mi marido".

Por supuesto, se realizará una fiesta para celebrar los noventa años de la diva, que por supuesto compartirá con su hermana Silvia, más conocida como Goldie. El lugar elegido es la casa de su hija Marcela Tinayre, en Barrio Parque.

"Vamos a ser 50 o 60, sólo amigos y familia. La casa de Marcela es más grande y tiene parque y es más cómodo. Sólo estoy aterrada por la prensa que habrá en la puerta; es una calle angosta. Pero será un día glorioso", cerró.