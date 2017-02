EN VIVO | Atlético Tucumán golea 3 a 0 a Junior

Fotos

Videos Festejos del gol de Menéndez. Atlético Tucumán se mide con Junior. Previous Next

23/02/2017 -

Atlético Tucumán vive un sueño y no quiere despertarse. El Decano no se conforma con estar participando por primera vez de la Copa Libertadores y ahora intentará agigantar su historia metiéndose en la fase de grupos del máximo certamen del continente.



Igualmente, no le será fácil lograr su cometido a los dirigidos por Pablo Lavallén. Debido a la derrota por 1 a 0 en la ida, quedaron obligados a vulnerar a Junior de Barranquilla para avanzar de ronda. El enfrentamiento comenzará, desde las 19:15, en el Monumental José Fierro.

Te recomendamos: Los memes del partido de Atlético Tucumán no tardaron en llegar

Los tucumanos, que luego de una épica e inolvidable llave con Nacional de Ecuador en la altura de Quito, dispondrán de un planteo más ofensivo ante la inclusión de más jugadores con características ofensivas para acompañar al goleador Fernando Zampedri.

La visita, que en la fase previa dejó en el camino al Carabobo de Venezuela, llega golpeado al acarrear tres caídas en fila en el torneo colombiano.



"Yo no voy a esconder nada y le hablo de frente a la gente. Tener cero puntos en tres partidos en la Liga es muy duro, a pesar que se esté jugando la Copa Libertadores, porque eso no es excusa. Esta es una situación incómoda y hay que afrontarla", esbozó al respecto el técnico Alberto Gamero.

El que se imponga de este cruce, ingresará al Grupo 5, donde esperan Palmeiras de Brasil, Peñarol de Uruguay y Jorge Wilstermann de Bolivia.

Estadio: Monumental José Fierro

Instancia: vuelta de la tercera fase

Árbitro: Víctor Carrillo (Perú)

Hora: 19:15