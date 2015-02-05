CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de Febrero 2017
A LAS 23.15 LOS MILAGROS DE JESÚS
Por El Liberal
Hoy 22:04 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI,TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO TÓMBOLA NOCTURNA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 JOSUÉ. ESTO PASÓ EN EL
CAPÍTULO ANTERIOR
15.30 EL SECRETO DE FERIHA
16.30 EL REGRESO DE LUCAS
17.30 CORTÁ POR LOZANO
18.30 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDIC. CENTRAL
21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
(CONTINUACIÓN)
23.15 LOS MILAGROS DE JESÚS
00.30 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.00 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
09.30 DESAYUNO
12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS 2DA.
EDICIÓN
20.45 INTRATABLES
23.30 INFAMA RECARGADO
CANAL 9
15.00 AMORES CON TRAMPA
18.00 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
20.30 BENDITA
22.00 MEJOR DE NOCHE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS ARGENTINOS
17.00 EL OCÉANO ÍNDICO CON
SIMON REEVE
18.00 MIS NOCHES SIN TI
20.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
EL TRECE
13.00 NOTICIERO TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
17.00 CUESTIÓN DE PESO
18.30 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 A TODO O NADA - ESPECIAL
PERROS
22.30 MEDCEZIR
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 CIRCUITO ARGENTINO
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 BÁSQUET POR EL 14:
QUIMSA VS. ECHAGÜE
17.00 LA TOCATA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL PAÍS DE LA VIDALA
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 ESTUDIO FÚTBOL
21.00 UNIENDO DESTINOS
21.30 MUSICALES
22.00 FESTIVAL DE LORETO EN
VIVO
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA
EDICIÓN
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO
FÚTBOL
16.30 BMX SANTIAGO
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 FUTSAL
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN
CENTRAL
22.00 SIN PROTOCOLO
PELÍCULAS
CINEMAX
07.26 ESPECIAL FESTIVAL DE CINE DE SAN
SEBASTIÁN 2016
07.57 LA MOMIA REGRESA
10.33 CRIATURAS NOCTURNAS
12.39 FESTIVAL DE CINE DE SITGES VR CINEMAX
PAN
13.10 EL GUARDAESPALDAS
15.00 HERMANDAD
16.48 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE
HUESOS
19.24 LA MOMIA REGRESA
22.00 300. EL NACIMIENTO DE UN IMPERIO
24.52 PRUEBA DE FE
TCM
11.50 NO ME OLVIDES
14.00 CON AIR
16.15 LOS IMPERDONABLES
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF (TEMPORADA 2)
21.00 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA COMUNIDAD
DEL ANILLO
23.30 EL TIGRE Y EL DRAGÓN
TNT
06.40 PAPÁ ES UN ÍDOLO
08.12 SEX AND THE CITY - LA PELÍCULA
10.45 RED SOCIAL
13.02 MISIÓN. IMPOSIBLE II
15.17 NEED FOR SPEED. LA PELÍCULA
17.39 CUENTOS QUE NO SON CUENTOS
19.34 THOR. UN MUNDO OSCURO
21.40 FESTIVAL DE VIÑA DEL MAR
23.30 FESTIVAL DE VIÑA DEL MAR
00.30 EL GRAN GATSBY
SPACE
08.43 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA
10.25 RÁPIDO Y FURIOSO
12.22 AUTOPISTA MORTAL
14.00 UNA PAREJA EXPLOSIVA
15.51 UNA PAREJA EXPLOSIVA 2
17.32 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3
19.12 THE AVENGERS. LOS VENGADORES DE MARVEL
22.00 ATTACK OF THE LEDERHOSEN ZOMBIES
23.34 NOCHE DE MIEDO
CINECANAL
09.00 DE ROCKY A CREED. LA LEYENDA CONTINÚA
10.05 VIDA BANDIDA
12.20 LA FUENTE DE LA VIDA
14.05 PERCY JACKSON Y EL LADRÓN DEL RAYO
16.10 PRINCESA POR ACCIDENTE
18.05 UNA NOCHE FUERA DE SERIE
19.45 EL VIAJE MÁS LARGO
22.00 LA PERSECUCIÓN
23.35 LA PLAYA
SONY
08.30 SEINFELD
09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO
10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
12.00 LOBO ADOLESCENTE
14.00 CAMBIADAS AL NACER
15.00 CAMBIADAS AL NACER
16.00 CAMBIADAS AL NACER
17.00 YA NO PUEDO ESPERAR
19.00 AMERICA’S GOT TALENT
21.00 AMERICA’S GOT TALENT
22.00 AMERICA’S GOT TALENT
A DÓNDE IR
BELLAS ALAS
(BELGRANO (S) Nº 1807)
HOY, A LAS 22, RECITAL DE “THE
BROTHERS”. ESTE CONCIERTO
MARCARÁ EL RETORNO DE ESTA
EMBLEMÁTICA BANDA SANTIAGUEÑA
DE LOS AÑOS 60.
CASA DE LA HISTORIA Y
LA CULTURA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+HOY, A PARTIR DE LAS 21, “FOLCLORE
BAJO LOS ÁRBOLES”,
CON CARLITOS RODRÍGUEZ.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+SÁBADO 25, A PARTIR DE LAS
23, ACTUARÁN LOS INFANTES,
LOS GRANDES AMIGOS Y RECITAL
DEL GRUPO CIMA.
CLUB SAN CARLOS
(LA BANDA )
+SÁBADO 25, SE PRESENTARÁ
EL CANTANTE ORIGINAL DE LOS
CHARROS, DANIEL CARDOZO Y
TODA LA ALEGRIA DE RIKY MARAVILLA.
ENTRADA GENERAL $ 80
CINES
SUNSTAR
MONSTER TRUCKS (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
24/02 -16:20 (Cast) 18:20 (Cast)
FRAGMENTADO 2D
SUSPENSO . (16 años)
24/02- 25/02 19:15 (Cast) 22:35
(Subt) 01:00 (Subt)
LA GRAN MURALLA (3D):
SUSPENSO (+16 años)
24/02 -16:35 (Cast)
LA LLAMADA 3 2D
TERROR. (13 años)
24/02- 25/02 22:40 (Subt) 00:50
(Subt)
MONSTER TRUCKS (3D):
ANIMACIÓN, (ATP)
23/02 AL 01/03 20:30 (Cast)
LEGO BATMAN LA
PELICULA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
24/02 -16:50 (Cast)
MOISÉS Y LOS 10
MANDAMIENTOS (2D):
DRAMA. (+ 13 años)
24/02- 25/02 20:00 (Cast) 22:30
(Cast) 22:40 (Cast) 00:55 (Cast)
01:10 (Cast)
LA CURA SINIESTRA (2D):
TERROR, DRAMA (+ 13 AÑOS)
24/02- 25/02 22:20 (Subt) 00:45
(Subt)
JOHN WICK (2D):
SUSPENSO (+16 AÑOS)
24/02 17:15 (Subt)
MOANA (2D):
ANIMACION, (ATP)
24/02 16:20 (Cast)
CINCUENTA SOMBRAS
MÁS OSCURAS (2D):
ROMANCE, DRAMA (+ 13 AÑOS)
24/02 - 25/02- 22:20 (Subt) 00:45
(Subt)
HÍPER LIBERTAD
MOANA, UN MAR DE
AVENTURAS 2D ATP
CASTELLANO 17:30 - (TODOS LOS
DÍAS)
FRAGMENTADO 2D APTA 16
AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 22:50 - (TODOS LOS
DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:10
MONSTER TRUCKS 2D ATP
ESTRENO
CATELLANO 18:30- 20:40 (TODOS
LOS DÍAS)
LA LLAMADA 3 2D ATPA 13
CON RESERVA
CASTELLANO 20:20- 22:40 (TODOS
LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:15
CINCUENTA SOMBRAS
MÁS OSCURAS 2D 16 años c/
reserva
CASTELLANO 22:30 (TODOS LOS
DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHE 2X1 01:00
LA GRAN MURALLA 2D ATPA
16 AÑOS
CASTELLANO 18:10- (TODOS LOS
DÍAS)
MOISÉS Y LOS 10
MANDAMIENTOS 2D ATP
ESTRENO
20:00 (TODOS LOS DÍAS)