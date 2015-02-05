CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de Febrero 2017

A LAS 23.15 LOS MILAGROS DE JESÚS

Hoy 22:04 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI,TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO TÓMBOLA NOCTURNA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 JOSUÉ. ESTO PASÓ EN EL

CAPÍTULO ANTERIOR

15.30 EL SECRETO DE FERIHA

16.30 EL REGRESO DE LUCAS

17.30 CORTÁ POR LOZANO

18.30 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDIC. CENTRAL

21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

(CONTINUACIÓN)

23.15 LOS MILAGROS DE JESÚS

00.30 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.00 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

09.30 DESAYUNO

12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS 2DA.

EDICIÓN

20.45 INTRATABLES

23.30 INFAMA RECARGADO

CANAL 9

15.00 AMORES CON TRAMPA

18.00 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL

20.30 BENDITA

22.00 MEJOR DE NOCHE


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS ARGENTINOS

17.00 EL OCÉANO ÍNDICO CON

SIMON REEVE

18.00 MIS NOCHES SIN TI

20.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

 EL TRECE

13.00 NOTICIERO TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

17.00 CUESTIÓN DE PESO

18.30 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 A TODO O NADA - ESPECIAL

PERROS

22.30 MEDCEZIR

 


CANAL 14 

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 CIRCUITO ARGENTINO

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 BÁSQUET POR EL 14:

QUIMSA VS. ECHAGÜE

17.00 LA TOCATA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PAÍS DE LA VIDALA

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 ESTUDIO FÚTBOL

21.00 UNIENDO DESTINOS

21.30 MUSICALES

22.00 FESTIVAL DE LORETO EN

VIVO

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA

EDICIÓN

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO

FÚTBOL

16.30 BMX SANTIAGO

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 FUTSAL

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL

22.00 SIN PROTOCOLO

PELÍCULAS

CINEMAX

07.26 ESPECIAL FESTIVAL DE CINE DE SAN

SEBASTIÁN 2016

07.57 LA MOMIA REGRESA

10.33 CRIATURAS NOCTURNAS

12.39 FESTIVAL DE CINE DE SITGES VR CINEMAX

PAN

13.10 EL GUARDAESPALDAS

15.00 HERMANDAD

16.48 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE

HUESOS

19.24 LA MOMIA REGRESA

22.00 300. EL NACIMIENTO DE UN IMPERIO

24.52 PRUEBA DE FE

TCM

11.50 NO ME OLVIDES

14.00 CON AIR

16.15 LOS IMPERDONABLES

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF (TEMPORADA 2)

21.00 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA COMUNIDAD

DEL ANILLO

23.30 EL TIGRE Y EL DRAGÓN

TNT

06.40 PAPÁ ES UN ÍDOLO

08.12 SEX AND THE CITY - LA PELÍCULA

10.45 RED SOCIAL

13.02 MISIÓN. IMPOSIBLE II

15.17 NEED FOR SPEED. LA PELÍCULA

17.39 CUENTOS QUE NO SON CUENTOS

19.34 THOR. UN MUNDO OSCURO

21.40 FESTIVAL DE VIÑA DEL MAR

23.30 FESTIVAL DE VIÑA DEL MAR

00.30 EL GRAN GATSBY

SPACE

08.43 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA

10.25 RÁPIDO Y FURIOSO

12.22 AUTOPISTA MORTAL

14.00 UNA PAREJA EXPLOSIVA

15.51 UNA PAREJA EXPLOSIVA 2

17.32 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3

19.12 THE AVENGERS. LOS VENGADORES DE MARVEL

22.00 ATTACK OF THE LEDERHOSEN ZOMBIES

23.34 NOCHE DE MIEDO

CINECANAL

09.00 DE ROCKY A CREED. LA LEYENDA CONTINÚA

10.05 VIDA BANDIDA

12.20 LA FUENTE DE LA VIDA

14.05 PERCY JACKSON Y EL LADRÓN DEL RAYO

16.10 PRINCESA POR ACCIDENTE

18.05 UNA NOCHE FUERA DE SERIE

19.45 EL VIAJE MÁS LARGO

22.00 LA PERSECUCIÓN

23.35 LA PLAYA

SONY

08.30 SEINFELD

09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO

10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

12.00 LOBO ADOLESCENTE

14.00 CAMBIADAS AL NACER

15.00 CAMBIADAS AL NACER

16.00 CAMBIADAS AL NACER

17.00 YA NO PUEDO ESPERAR

19.00 AMERICA’S GOT TALENT

21.00 AMERICA’S GOT TALENT

22.00 AMERICA’S GOT TALENT





A DÓNDE IR

BELLAS ALAS

(BELGRANO (S) Nº 1807)

HOY, A LAS 22, RECITAL DE “THE

BROTHERS”. ESTE CONCIERTO

MARCARÁ EL RETORNO DE ESTA

EMBLEMÁTICA BANDA SANTIAGUEÑA

DE LOS AÑOS 60.

CASA DE LA HISTORIA Y

LA CULTURA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+HOY, A PARTIR DE LAS 21, “FOLCLORE

BAJO LOS ÁRBOLES”,

CON CARLITOS RODRÍGUEZ.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+SÁBADO 25, A PARTIR DE LAS

23, ACTUARÁN LOS INFANTES,

LOS GRANDES AMIGOS Y RECITAL

DEL GRUPO CIMA.

CLUB SAN CARLOS

(LA BANDA )

+SÁBADO 25, SE PRESENTARÁ

EL CANTANTE ORIGINAL DE LOS

CHARROS, DANIEL CARDOZO Y

TODA LA ALEGRIA DE RIKY MARAVILLA.

ENTRADA GENERAL $ 80

CINES


SUNSTAR

MONSTER TRUCKS (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

24/02 -16:20 (Cast) 18:20 (Cast)

FRAGMENTADO 2D

SUSPENSO . (16 años)

24/02- 25/02 19:15 (Cast) 22:35

(Subt) 01:00 (Subt)

LA GRAN MURALLA (3D):

SUSPENSO (+16 años)

24/02 -16:35 (Cast)

LA LLAMADA 3 2D

TERROR. (13 años)

24/02- 25/02 22:40 (Subt) 00:50

(Subt)

MONSTER TRUCKS (3D):

ANIMACIÓN, (ATP)

23/02 AL 01/03 20:30 (Cast)

LEGO BATMAN LA

PELICULA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

24/02 -16:50 (Cast)

MOISÉS Y LOS 10

MANDAMIENTOS (2D):

DRAMA. (+ 13 años)

24/02- 25/02 20:00 (Cast) 22:30

(Cast) 22:40 (Cast) 00:55 (Cast)

01:10 (Cast)

LA CURA SINIESTRA (2D):

TERROR, DRAMA (+ 13 AÑOS)

24/02- 25/02 22:20 (Subt) 00:45

(Subt)

JOHN WICK (2D):

SUSPENSO (+16 AÑOS)

24/02 17:15 (Subt)

MOANA (2D):

ANIMACION, (ATP)

24/02 16:20 (Cast)

CINCUENTA SOMBRAS

MÁS OSCURAS (2D):

ROMANCE, DRAMA (+ 13 AÑOS)

24/02 - 25/02- 22:20 (Subt) 00:45

(Subt)


HÍPER LIBERTAD

MOANA, UN MAR DE

AVENTURAS 2D ATP

CASTELLANO 17:30 - (TODOS LOS

DÍAS)

FRAGMENTADO 2D APTA 16

AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 22:50 - (TODOS LOS

DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:10

MONSTER TRUCKS 2D ATP

ESTRENO

CATELLANO 18:30- 20:40 (TODOS

LOS DÍAS)

LA LLAMADA 3 2D ATPA 13

CON RESERVA

CASTELLANO 20:20- 22:40 (TODOS

LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:15

CINCUENTA SOMBRAS

MÁS OSCURAS 2D 16 años c/

reserva

CASTELLANO 22:30 (TODOS LOS

DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHE 2X1 01:00

LA GRAN MURALLA 2D ATPA

16 AÑOS

CASTELLANO 18:10- (TODOS LOS

DÍAS)

MOISÉS Y LOS 10

MANDAMIENTOS 2D ATP

ESTRENO

20:00 (TODOS LOS DÍAS)

 
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