FÚNEBRES | 24 de Febrero de 2017

24/2/17

- Marcos Adalberto Zurita (Frías)

- Irma del Valle Bulacio

- Ada Luz Contreras

- Marilú Jiménez (La Banda)

- Martín Camilo Morán (Choya)

- Alicia del Carmen Ovejero

- Aldo Barraza

BARRAZA, ALDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. Su esposa Chiqui, sus hijos Mayra, Erica, Aldo, Angel, Mirian, sus nietos, hermanos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Morales. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros Serv. Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 421-9787.

BULACIO, IRMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/17|. Su hijo Orlando, hija política Mari, nietos Andrés, Mariela, Rosa, Ale, Moni, Luis, Benja y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy en el cementerio de Chañar Pozo Dpto. Río Hondo. SERV. ABRAHAM GUBAIRA.

CONTRERAS, ADA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. Sus hijos María y Hugo Ruiz, sus nietos Fernanda, Sabrina, Facundo y Juan Contreras y Sofía Ruiz y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Norcen. SEPELIO SANTIAGO.

CONTRERAS, ADA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. María Mercedes Barraza y José Galván, Matias y Belén Galván, Milton y Sol Barraza Sbrizzi, María Teresa y Pedro Barraza, Francisco y Carlitos Salido, Carolina D´Arcangelo, Sofía y Carolina Salido, y Marcelo Quiroga participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Mónica y Sabrina, a Facundo, Fernanda, Gabriel y demás familiares en esta irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

GRAMAJO, MARCIAL FACUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. Mabel Daverio y Hugo Montalivet, sus hijas y nietos acompañan en tan difícil momento toda su familia, que Dios nuestro Señor lo reciba y lo llene de bendiciones. Descansa en paz Russo.

JIMÉNEZ, FRANCISCO SOLANO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. Mariana Guerrieri y Patricia Lapalma participan su fallecimiento y acompañan a su hija Anita y demás familiares en este momento.

JIMÉNEZ, FRANCISCO SOLANO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. Las compañeras y amigas de su hija Ana María del Colegio de Belén participan su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en este momento.

JIMÉNEZ, FRANCISCO SOLANO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. Acompañamos a nuestro querido compañero y amigo Roque en su dolor. La sucursal 121 del Banco Galicia.

JIMÉNEZ, FRANCISCO SOLANO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. Participan con profundo dolor su fallecimiento; Ing. Sergio Gómez Molina y Sra. Liliana Domínguez. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, FRANCISCO SOLANO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Claudia Giménez, Laura Cabrera, Marcela More e Isidro Arias, participan con dolor el fallecimiento del papá de su amiga Anita. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, FRANCISCO SOLANO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. Personal directivo, docente y de maestranza de la Escuela Francisca Jacques participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la profesora Ana María Jiménez. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, FRANCISCO SOLANO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. "Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mí aun que muera vivirá y todo el que cree, no morirá jamás". Junta Ejecutiva, presidente Ing. Cesar Corbalán, Pers. administrativo y técnico del Consejo Prof. de la Ingeniería y Arquitectura, participan el fallecimiento de su matriculado agrimensor Francisco Solano Jiménez. Acompañan a familiares en este momento de dolor. Ruegan oraciones por la paz de su alma.

JIMÉNEZ, FRANCISCO SOLANO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. "Que en este descanso eterno, el Señor te proteja con su mirada". Empleados del Consejo Prof. Ing. y Arq. Elsa, Carlos, Enrique, Guillermo, Miguel, Carlos Taboada, Emanuel, Nancy, Gaby y Liliana participan con profundo dolor el fallecimiento del querido y apreciado agrimensor Francisco S. Jiménez. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, FRANCISCO SOLANO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. Ana María Arce, participa con profundo pesar el fallecimiento del papá de su amiga y compañera Ana María Jiménez de Barraza y acompaña a ella y su flia., en este momento de dolor. Ruega oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, FRANCISCO SOLANO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. "Las almas de los justos están en manos de Dios". Las profesoras del Dpto. de Lengua Extranjera Inglés de la Esc. Francisca Jacques, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su querida colega Prof. Ana María Jiménez. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, FRANCISCO SOLANO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. Los amigos de su hija Anita; participan su fallecimiento. Acompañan a su amiga, esposo e hijos en el dolor de la pérdida del Ing. Francisco Jiménez y ruegan oraciones en su memoria., H. Silvia., P. Valdora., M. Luna., A. Charriol., S. Lares., A. Filipa., Nelé Nazario y Susana Gómez.

JIMÉNEZ, FRANCISCO SOLANO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. Autoridades y compañeros de César Eugenio Barraza Jiménez del Juzgado del Trabajo y Minas de Segunda Nominación, Dr. Felipe Viaña, Dra. Amalia Ch. de Bonetti, Tere Barraza, Luciana Nuñez, Gisela Tkachuk, Juan P. Yanuzzi, Flavio Brondo, Raquel Hernández, Tere Fernández, María Rímini, Ana Arce, Sergio Soria, Paola Díaz, Hugo Santillán, Andrea Castillo, Nadia Campos, Franco Bucci, Luis Moreno y Carlos Azar, participan con pesar el fallecimiento de su abuelo Ing. Francisco Solano Jiménez y rezan una oración en su memoria.

JIMÉNEZ, FRANCISCO SOLANO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. Don Paco excelente persona, amigo y vecino. Que el Señor te tenga en su Gloria. Familia Guzmán Olivera un pésame a tus cuatro hijos. Rogamos oraciones a tu querida memoria.

JIMÉNEZ, FRANCISCO SOLANO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. Amigas y compañeras de Ana Maria Jimenez del Dpto. de Lengua Extranjera de la Escuela de Comercio Antenor Ferreyra la acompañan en su dolor por el fallecimiento de su padre. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, FRANCISCO SOLANO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. Participan del fallecimiento del padre de su compañera Anita, sus amigas de la "Promoción 74" del Colegio Belén y ruegan oraciones en su querida memoria.

JIMÉNEZ, FRANCISCO SOLANO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. La amiga de su hija Anita: Dra. Amalia Filippa de Guber y sus hijos Silvina y Daniel participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, FRANCISCO SOLANO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. La Asociacion Sindical de Empleados Judiciales (ASEJSE) participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Sra. afiliada Ana María Jiménez y acompañan a su flia. en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, FRANCISCO SOLANO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. La Lista Blanca de Acción y Logros, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Sra. Ana Maria Jiménez y acompañan a su flia. en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, FRANCISCO SOLANO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. Los hijos del primo Anselmo Araujo; Yuly Araujo y flia., y Richar Araujo y flia., participan su fallecimiento y acompañan con afecto a su flia. en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, FRANCISCO SOLANO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Tus compañeros del Poder Judicial: Dra. Karina Nazer, Dr. Daniel Islas, Teresa Salto, Noelia Guzmán, Aylén Gómez, Walter Farías, Miguel Jiménez, Jorge Cura, Exequiel Elías, Marcelo Rodríguez, Marta de Torres, Claudio Jiménez, Gustavo Infante del Castaño, Carolina Leguizamón, Isidro Arias, Jorge Castillo, Tristán Femayor, Marcela More, compañeros de su hija Ana María Jiménez de Barraza acompañan en su dolor. Se ruega una oración.

JIMÉNEZ, FRANCISCO SOLANO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. La comisión directiva de la Asociación de Empleados del Poder Judicial (AEPJ) participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su socia Ana María Jiménez de Barraza. Se ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, FRANCISCO SOLANO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. Recuerden que Dios nos acompaña e ilumina siempre y sólo él nos puede dar fortaleza en estos difíciles momentos. María Mercedes Barraza y José Galván, Matías y Belén Galván, Milton y Sol Barraza Sbrizzi, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos Anita y César, Paco, Pibe y Patricia, a sus nietos Eugenio, Francisco y Guillermo y demás familiares en esta irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, FRANCISCO SOLANO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. Recuerden que Dios nos acompaña e ilumina siempre y sólo él nos puede dar fortaleza en estos difíciles momentos. María Teresa Barraza de Salido, sus hijos Francisco, Carlos Salido y Carolina D´Arcangelo, sus nietas Sofía y Carolina Salido, Milton y Sol Barraza Sbrizzi participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos Anita y César, a sus nietos Eugenio, Francisco y Guillermo, a Pibe, Paco, Patricia y demás familiares en esta irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, FRANCISCO SOLANO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. Recuerden que Dios nos acompaña e ilumina siempre y sólo él nos puede dar fortaleza en estos difíciles momentos. Pedro Francisco Barraza Pece, Adriana Ponce y sus hijos Pedro Francisco Barraza y Mariana Bollero, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos Anita y César, a sus nietos Eugenio, Francisco y Guillermo, a Pibe, Paco, Patricia y demás familiares en esta irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE VILLALBA, PETRONILA PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/17|. Carlos W. Martínez, participa con pesar el fallecimiento de la sra. madre de su amigo Horacio y acompaña a toda su familia en estos momentos de dolor. Ruega una oración en su memoria.

OVEJERO, ALICIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/17|. Madre querida te fuiste dejándonos un vacío enorme, pero tus recuerdos vivirán en nuestros corazones, descansa en paz. Sus hijos Silvio, Delma, Celina, Mario, Blanca, Victor, Inés, Humberto, Titi, Carmen, Nelson, Gastón y Luján, nietos bisnietos y tataranietos participan de este gran dolor, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Mistol Muyoj (Dpto. Guasayán). Ceremonial, Exequias yTanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

ZANONI, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/17|. Nilda y todos los compañeros del taller de Italiano del Bº Cabildo, acompañamos afectuosamente a Gungui y su familia en este doloroso momento. Rogamos por la paz de Raúl y por la fortaleza para sus seres queridos

ZANONI, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/17|. Silvina Díaz Miguel de Bravo y Ricardo Bravo participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan en este triste momento a toda su familia, en especial a nuestra querida amiga Sra. Gungui. Elevan oraciones a su memoria

ZANONI, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/17|. Teresa Gelid y Estela Gelid de Miguel acompañan en el dolor a Gungui y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

ZANONI, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/17|. Eloisa Stella Palumbo acompaña con profundo pesar a Gungui, María Martha y María Pía, en estos tristes momentos de la partida del querido Raulito.

ZANONI, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/17|. María Teresa M. de Alcaide, Cielito Alcaide de Hamann y sus familias, acompañan a la estimada Gungui en los momentos de dolor por la partida de su hijo. Rezan por la paz de su alma.

ZANONI, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/17|. Dr. Víctor Manuel Piccardi y familia, participan con profundo dolor su fallecimieto y da sus condolencias a sus familiares. Ruega una oración por su eterno descanso.

ZANONI, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/17|. Helmut Thumann, Sarita Reitich y sus hijos Shirly y Daniel acompañan a su querida amiga Gungui, sus hijas y nietos en estos momentos de gran dolor.

FARIAS, RODOLFO ALBERTO (Piraña) (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Rodolfo hijo mío porqué te fuiste, no encuentro explicación, no hay consuelo hijo querido, con tu partida me dejaste sola. Su madre Yolanda Ledesma, sus hnos Elvira y Luis, hnos políticos, invitan a la misa hoy a lasm 20.30 hs en la parroquia Santo Cristo del Bº Mosconi.

FARIAS, RODOLFO ALBERTO (Piraña) (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Su cuñada Díaz Julia y sus sobrios Rodolfo, Mercedes, Marcia, Anabella, Yésica y demás familiares, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia Santo Cristo del Bº Mosconi.

NAAB DE JOZAMI, ILDA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/08|. Su hija Cecilia, familiares y amigos invitan a la misa que se celebrará hoy a las 20.30 hs en la Catedral Basílica, al cumplirse 9 años de su fallecimiento.

ROLDÁN DE FERNÁNDEZ, ROGELIA (Gringa) (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/11|. Sus hijos Enrique, Nancy, Juan Pablo, hijo político Carlos, nieta Carla y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica, con motivo de cumplirse el sexto aniversario de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

VARAS, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/16|. Viejo querido, hoy se cumple un año de tu viaje sin retorno. Este año no ha sido facil, pero he aprendido a manejar mi pena y he comprendido que era lo mejor para vos; siempre estás y estarás conmigo, acompañándome en mis jornadas de camionero, pasion que heredé de ti. Ahora que no estás siento que me falta decirte tantas cosas que no te dije lo suficiente. Papá gracias por todo lo que me diste, te amo y siempre te amaré papá. Que Dios te tenga en la Gloria.

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

DEBAR, EXEQUIEL CEFERINO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/2/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Escuela Nocturna Eva Perón Nº 4: Personal directivo, docente y compañeros de Gastronomía acompañan a sus familiares en tan difícil momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

DEBAR, EXEQUIEL CEFERINO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/2/17|. Horacio Goytia, su esposa e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan al Altisimo les conceda a sus hnos. y demás fliares. una cristiana resignación ante tan duro trance. Elevan oraciones en su querida memoria.

DEBAR, EXEQUIEL CEFERINO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/2/17|. Señor recíbelo en tus brazos, dale el descanso eterno y que brille para Él la luz que no tiene fin. La supervisora escolar de Nivel Primario Dra. Sofia Avila y los directores con sus respectivas Comunidades Educativas de la Zona Nº 38 Dpto. Robles participan con profundo dolor el fallecimiento del maestro de 4to grado de la Escuela Nº 59 Remegio Carol de la ciudad de Beltran y acompaña a su familia en este difícil momento. Eleva oraciones en su memoria y por la resignación de sus familiares.

FRÍAS, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. Sus primos MIguel A. Nocoletta y Cucy Brevetta y flia, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el dia de ayer en el cementerio Jardín del Sol. Rogamos oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, MARILÚ (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/17|. Sus hermanos Luisina, Ana, Norma, Cholo, Roberto, Analía, su esposo Mario, sus hijos Lautaro, Tiziano, Priscila y Mia participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio La Misericordia. Casa velatoria C. 1002. Bº Los Álamos. L.B. Norcen. SEPELIO SANTIAGO.

CAMPO VDA DE FIGUEROA, JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. "No somos de este mundo, de Dios venimos y hacia el vamos, nuestro paso por la tierra en fugaz y efímero. Nuestra morada final es el cielo junto a Dios". Tu hijo Ale, tus nietos Gabriel, Carlo, Emilio y bisnietos, invitan a la misa hoy a las 20:30 hs, en la Pquia. Santiago Apóstol, para rogar por su eterno descanso.

MONTENEGRO, PABLO EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/05|. Los seguiré amando como los amé en la tierra y desde donde estoy con Dios los cuidaré por siempre. Hijo querido, hijito de mi corazón que intacta está tu imagen, tus recuerdos, tu bondad, te llevaré por siempre en mí y en el corazón de quienes te amaron y te aman. A 12 años de tu partida te recordamos tal cual eras. Tus padres Mercedes y Alfonso, tus hermanos Hugo, Andrea y Dardo, tus hermanos políticos, tus adorados sobrinos, invitan a la misa hoy a las 19 hs en la parroquia de Lourdes, El Cruce La Banda. Se ruega una oración en su querida memoria.

SUÁREZ DE LOBO, DANIELA R. (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/05|. "Mariposa que hoy vuelas en el cielo, ángel que nos guardas y proteges. Rocío suave que humedeces cada amanecer, luz que nos iluminas el camino. Opacaste la muerte sin tener miedo. Zamba dulce, suave, armoniosa, amor entregaste en cada paso que diste. Nunca dejaremos de amarte. Oro fuiste, sos y serás para todos los que conociste. Tu madre, hermana Kari, tus hijas Meli, Ari, tu esposa Roberto, invitan a la misa hoy 24/02/17 en la parroquia Santiago Apóstol a las 20:30 hs. al cumplirse doce años de su fallecimiento.

VARAS, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/16|. Su esposa, hijos, hijos políticos, sus nietos y bisnieta, invitan a la misa al cumplirse el 1º año de su fallecimiento en la parroquia Santiago Apóstol de La Banda hoy a las 20:30 hs. Ruegan una oración en su memoria.

----------------------------------------

----------------------------------------

SUÁREZ MENDOZA, SERGIO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/14|. Querido hermano hoy es una fecha que nos entristece el alma recordarla. Hoy se cumplen 3 años de tu partida al Reino del Señor. Le pido al Señor que nos dé las fuerzas necesarias para seguir adelante. Que brille para Ti la luz que no tiene fin. Un beso al Cielo mi bello ángel nunca te olvidaré. Su hermana Florencia, sus sobrinas Lud y Anto, invitan al responso que se oficiará en el cementerio Jardín del Sol a las 9 hs.

SUÁREZ MENDOZA, SERGIO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/14|. Querido Sergio: El tiempo se encarga de acomodar las tristezas y transformar en alegrias. Los momentos que hubiera querido compartir con vos. Cuando la vida te separa de un ser querido, el recuerdo de su sonrisa es la mejor manera de seguir adelante. Te llevo en cada latido de mi corazón, en cada lágrima, en cada suspiro, tu recuerdo continua plasmado y me hace sentir que todavía estás aquí, que no te has ido y nunca te irás porque te siento y te pienso constantemente. Un dia nos veremos. Tan solo estás durimiento.... Que brille para Ti la luz que no tiene fin. Su papá Raúl y Mercedes. A 3 años de tu partida se oficiará un responso a las 9 hs. en el cementerio Jardín del Sol.

SUÁREZ MENDOZA, SERGIO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/14|. Sergio hijo querido hoy se cumplen 3 años de tu partida y dejaste un dolor inmenso en nuestras vidas... Que Dios te cubra con su manto y te tenga en la gloria, siempre te recordaremos siempre hijo. Tu mamá Marta, tus hemanos, hijos, tíos, Antonio, tus abuelos y tu nieto Isaias. Se oficiará un responso en el cementerio Jardín del Sol a las 9 hs.

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

CASAGRANDE, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/17|. Juan Carlos Tauil, su esposa Lilian Franceschini e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, MARÍA VENITA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/17|. Tus hijos en el afecto María Josefina Mukdise, Juan Cruz y Nicole Meilán participa con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio local. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

DÍAZ, MARÍA VENITA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/17|. Sus amigos Omar Néstor Layús y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio local. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

HERRERA VDA. ITURRE, CIRA DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/17|. No llores si me amas, si pudieras oir el cántico de los ángeles y verme en medio... enjuga tu llanto y no llores si me amas". Blanca Diósquez de Pereyra y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA, CÁNDIDA DEL VALLE (Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/17|. Compañeros de trabajo de su hermano Domingo Luna, de la Unidad Pública Fiscal, participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

MEDINA, JUAN ESTANISLAO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. Luis Antonio Fernández, su esposa María Ibáñez, sus hijos: Dayana, Mariángeles, Álvaro, Luis y Franco, participan con profundo dolor el fallecimiento de su compañero de trabajo y elevan oraciones en su memoria y por la pronta y cristiana resignación de la familia.

MORÁN, MARTÍN CAMILO (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/17|. Su esposa Hortencia Luna, sus hijos Silvia, Martín, Ivana, hijos politicos Bautista, sus hermanos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio de El Puestito - Choya. Casa de duelo Balde Pozo. Choya. SEPELIO SANTIAGO.

ZURITA, MARCOS ADALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. Sus hijos Marcelo, Verónica y Sebastián, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

ZURITA, MARCOS ADALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. Su amigo y hermano de la vida Ricardo "Tito" Aye, su esposa Lucy Valdez y flia, participan con infita tristeza su fallecimiento, rogando al Altísimo por su descanso eterno y que sus restos fueron inhumados en cementerio San Agustín. Frías.

GALVÁN, OSCAR ALCIDES (q.e.p,d.) Falleció el 25/2/16|. "Que el Reino de Dios te reciba en sus brazos y estés junto a Él en la gloria del Señor". Sus padres Antonia y Sergio. Hermanos Dory, Pepe, Beby, Marcos y Carla invitan a la misa que se oficiarse en su memoria el día 25//02 a las 20,30 hs. en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro al cumplirse un año de su partida. Las Termas.

----------------------------------------

SUÁREZ MENDOZA,SERGIO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/14|. A tres años de tu partida, siempre recordándote, con el dolor que llevamos que no se olvida sino que aprendimos a vivir con él, con el consuelo que nos volveremos a encontrar. Pidiendote que nos protejas. Siempre en nuestro corazones. Te queremos Sergio. Daniela, tus hijos Daniel y Francisco, tu nieto Isaias.