Cavallo se mostró entusiasmado en poder sumarse como refuerzo

Fotos ¿VIENE? La dirigencia ferroviaria aún no lo confirmó, pero Juan Manuel Cavallo ya se siente jugador de Central Córdoba y hasta opinó del equipo.

24/02/2017 -

Ayer sonó con fuerza el nombre de Juan Manuel Cavallo como posible refuerzo de Central Córdoba. El delantero cordobés de 35 años rescindió su contrato con el Alebrijes de Oaxaca, de la segunda división de México, para regresar al país por temas familiares. Y pese a que la dirigencia ferroviaria aún no lo confirmó como jugador del equipo que dirige Gustavo Coleoni, el propio Cavallo habló en el sitio web Interior Futbolero y se mostró con muchas ganas de venir a Santiago.

"Me volví de México por una situación familiar, todavía me quedaban siete meses de contrato allá, pero a veces la pelota no es lo más importante", explicó el delantero. Y sobre su chance de firmar en el equipo de Coleoni, contó: "Salió esta posibilidad de Central Córdoba, donde hay gente que me conoce hace muchos años".

El cordobés habló del conocimiento que tiene de sus posibles futuros compañeros: "Cuando jugué Nacional B en 2011, fui compañero de Hernán Lamberti, tengo una gran relación con él".

En cuanto a lo que lo espera en el Ferroviario, el delantero dijo conocer la situación que atraviesa en la categoría: "He visto muchos partidos de Central Córdoba, hace un juego muy directo en su cancha". Y no esquivó la presión de llegar para hacer goles. "Acá no hay que evadir responsabilidades, si uno va de ‘9’, va para hacer goles. Si haces 10 goles en un torneo, andas bien, si no haces goles andas mal", aseguró.

"De tanta experiencia que me ha dado el fútbol, estoy preparado para lo bueno y para lo malo. Creo que es importante el bagaje que uno tiene para sortear algunos momentos malos", continuó. Y sobre la categoría, opinó: "La B Nacional es muy pareja, y a veces el gol es empático. Cuando uno puede hacer un gol, el partido se desequilibra, el rival se anima más".