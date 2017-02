Denis: "No me fui de la mejor manera, pero Independiente es pasado"

Fotos CONTRATO. Germán Denis ya es oficialmente jugador del Granate.

24/02/2017 -

El delantero Germán Denis firmó ayer el contrato que lo liga con su nuevo club, Lanús y respecto de su salida de Independiente señaló que "es pasado".

Admitió que llegar a Lanús "sinceramente no estaba en mis planes, pero esto es fútbol y está entre las posibilidades. No me fui de la mejor manera pero Independiente es pasado, no hablo más".

"Quiero hablar de ahora en adelante -prosiguió-, que es tratar de que Lanús siga ganando cosas. Es un desafío importante. Por el momento puedo jugar sólo la Copa (Libertadores), después no sé si puede existir la posibilidad de jugar el campeonato".

Sobre la competencia que mantendrá por el puesto con José Sand, referente de Lanús, Denis, en conferencia de prensa, expresó que "obviamente es un jugador importantísimo, pero yo vengo a aportar mi granito de arena en lo futbolístico y lo extrafutbolístico también".

"Competir a la altura de un jugador como Pepe para mí es un orgullo -añadió-. Voy a trabajar para sumar y estar siempre a disposición del técnico".

Repasó el delantero que regresó de Europa "para lograr algo con Independiente, pero no se pudo. Simplemente, hoy estoy acá e Independiente es pasado".

"Van a quedar en mi recuerdo los lindos momentos que tuve. Ahora quiero pensar en lo que viene".