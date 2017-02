El trípode del liderazgo global: Trump, Putin y Xi

24/02/2017 -

Trump cumple un mes de gestion con oposicion creciente, pero al mismo tiempo consolidando su base electoral, logrando el apoyo de Wall Street, desafiando a Beijing y acercandose a Moscu. Los sondeos muestran que algo mas del 50% lo rechaza; el 20 de febrero sus opositores manifestaron en las grandes ciudades del pais; lo psiquiatras de New York en un documento dicen que tiene ¡§grave inestabilidad emocional¡¨ que le impide ejercer el cargo y amplia mayoria de los medios tradicionales lo cuestionan. Pero el 45% lo sigue apoyando, ha consolidado el respaldo de los votantes republicanos -y ello impide la oposicion de sus propios legisladores en el Congreso- y Wall Street, el indice de bonos de S&P y el Nasdaq estan en los tres casos en su maximo historico. Ha comenzado a concretar el acercamiento a Moscu al reunirse en Bonn los responsables de los dos paises de relaciones exteriores (Tillerson y Lavrov) y en paralelo los jefes de estado mayor conjunto que tuvieron el primer encuentro desde la ocupacion de Crimea. Ha redoblado su desafio militar a Beijing, al ordenar el 17 de febrero que el portaaviones Carl Vinson que lleva mas de 60 aviones de caza, gran parte del tipo F/A 18 -uno de la decena de los que tiene en servicio- acompanado de su grupo de batalla, encabezado por el destructor Meyer, se dirija al Mar del Sur de China, el area de mayor tension con los EE.UU. en lo estrategico-militar. El grupo naval estadounidense realizara ejercicios militares en la region maritima que China considera propia y tiene en disputa con Vietnam, Filipinas y otros paises de la region. El presidente Xi es un lider mas nacionalista que sus predecesores, que aspira a tener proyeccion politica mas alla de los diez anos que han gobernado sus predecesores. Por esta razon, respondera a los movimientos militares estadounidenses en una region maritima que considera prioritaria y por la cual pasa aproximadamente la mitad del trafico comercial global. Frente al desplazamiento naval estadounidense, su vocero Gen Shuang, dijo que su pais se ¡§opone firmemente a los intentos de cualquier pais de minar la seguridad y la soberania de China¡¨. Cabe senalar que el dia antes de la partida del portaaviones estadounidense, tres buques de la Armada china -uno incluia misiles guiados- terminaron ejercicios en la misma area. Mientras se desarrollaba este ejercicio, el vocero de la cancilleria china critico las ¡§constantes patrullas navales¡¨ de EE.UU. en el Mar del Sur de China, instando que no realice ¡§ninguna medida que implique un desafio¡¨. El envio del portaaviones es concretamente ello. El viernes se reunieron en Bonn, los titulares de relaciones exteriores de Washington (Tillerson) y China (Yi). Las islas artificiales construidas por Beijing para afianzar su soberania en el area en disputa pueden ser el desencadenante de una escalada militar. Es que Tillerson ha manifestado mas de una vez que ¡§un bloqueo naval¡¨ puede ser utilizado para impedir que China acceda a ellas y la potencia asiatica lo considera ¡§un acto de guerra¡¨. En cuanto a Japon, la ministra de defensa (Inada), dijo el 4 de febrero que sus Fuerzas Armadas no participaran en los patrullajes estadounidenses en el Mar del Sur de China. Putin sigue alentando la recomposicion de relaciones con EE.UU. mediante Trump, pese a las criticas que este tiene dentro de su pais por esta relacion. Servicios de inteligencia estadounidenses han informado la semana pasada que el equipo de Trump tuvo contactos con la inteligencia rusa durante la campana electoral. El Presidente reacciono con dureza, acusando a los servicios de ¡§inventar la conexion rusa¡¨, anuncio que lo sometera a una profunda reforma y nombro a un multimillonario de su amistad (Feimberg) para llevar adelante la tarea. Si bien es cierto que Trump genera dudas en el equipo del Kremlin, el encuentro de los mandos militares de los dos paises es un paso concreto en el mejoramiento de la relacion. Es que la suspension de las relaciones militares formo parte de las sanciones adoptadas por la ocupacion de Crimea. Ello no impidio que el mismo dia que tenia lugar el encuentro, en el Mar Negro, 2 cazas rusos SU-24 hicieran un vuelo rasante sobre un destructor estadounidense. Al mismo tiempo, el alistamiento por parte de Moscu de un misil de alcance medio que viola el tratado de limitacion de armamentos firmado por Reagan y Gorbachov en 1987, plantea una diferencia entre los dos paises. En la Cumbre de Seguridad realizada en Munich la semana pasada, el Presidente ruso dijo que ¡§la guerra fria no fue superada¡¨ y que se requiere ¡§un orden mundial post-occidental¡¨. La impronta de Trump tambien se ha desplegado sobre Europa, Medio Oriente y America Latina en los ultimos dias. El vicepresidente estadounidense (Pence), se reunio con el Secretario General de la Otan, reiterando la posicion de EE.UU. Como este pais tiene a su cargo el 70% del gasto militar de la Alianza, sus paises miembros deben cumplir el compromiso asumido con Obama en 2014 de gastar el 2% del PBI en defensa, algo que hacen solo cuatro paises, dando plazo hasta fines de 2017 para resolver esta situacion. El jefe del Pentagono (Mattis) llego sorpresivamente a Bagdad, para ratificar la asociacion militar entre los dos paises para combatir al EI, cuando avanza la ofensiva que pretende ser final para la caida de Mosul, la capital iraqui del Califato. El 23 de febrero llegaran a Mexico el secretario de Estado (Tillerson) y el de Seguridad Interior (Kelly), para acordar con el gobierno mexicano la implementacion de las medidas para controlar el flujo migratorio, incluida la construccion del muro. La designacion de un militar como nuevo asesor de seguridad nacional (Mc Master) tras haber rechazado otro el cargo anteriormente (Harward) confirma la decision de mantener los cargos claves en defensa y seguridad en manos de militares, lo que tambien implica una politica para captar el apoyo militar. En conclusion A un mes de asumir Trump si bien enfrenta fuerte resistencia, ha logrado consolidar el apoyo de la base electoral republicana, mantener el apoyo del Congreso y tener los mercados a su favor; ha desafiado a China enviando un grupo de portaaviones al Mar del Sur de la potencia asiatica, lo que implica escalar la tension militar en la region del mundo mas sensible en lo estrategico; aunque la conexion con Rusia es una de las amenazas mas relevantes que tiene dentro de su pais, Trump ha logrado que los mandos militares de los dos paises vuelvan a reunirse y la presencia del vicepresidente en la sede de la Otan, del Jefe del Pentagono en Bagdad y del Secretario de Seguridad Interior en Mexico muestra que los movimientos de Trump no cesan, ni retrocede. ƒÜ