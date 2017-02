Lucas Alario: "No fue fácil para mí"

Fotos SITUACIÓN. Lucas Alario tranquilizó a los hinchas de River con la decisión de continuar en el equipo que dirige el entrenador Marcelo Gallardo.

24/02/2017 -

El delantero Lucas Alario anunció que seguirá jugando en River Plate y desechó una millonaria oferta del club chino Tianjin Teda, aunque pidió a los dirigentes que sean más flexibles "ante futuras ofertas de clubes grandes de Europa", según informó su representante, Pedro Aldave.

"Tomé la decisión de quedarme. El día de ayer (por el miércoles) no fue fácil para mí sabiendo que de este tema se empezó a hablar hace un par de semanas. Le di mucha importancia porque era una decisión de vida. La tomé por lo que sentí. Lo hablé con mi familia y mi representante", comunicó el atacante en una entrevista con el sitio oficial del club millonario.

También les agradeció "al club" porque "confió" en él y le dio "la posibilidad", "a los hinchas, por el cariño", "a los compañeros" y "al cuerpo técnico".

Con respecto a su recuperación, a raíz de una lesión sufrida el 21 de enero pasado, Alario manifestó su deseo de regresar cuanto antes, pero sin equivocarse en el proceso. "No me gusta para nada mirar desde afuera a mis compañeros. Estoy mejor, esta semana empecé a correr en cancha. Hay que ir de a poco, despacio y con paso firme, para no retroceder ni tener un inconveniente más adelante", afirmó.

"La decisión la tuvo Lucas. Puso muchas cosas en la balanza, habló con gente, y para estar cerca del Mundial eligió la posibilidad de ir a Europa. Se decidió por seguir en River, que era lo que estaba previsto porque tiene contrato", informó el agente en una entrevista con TyC Sports.

Según Aldave, fue una decisión en la que estuvieron "todos de acuerdo", aunque el incomparable salario que le ofrecía el Tianjin Teda, que estaba dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de 18 millones de euros, era como para "procesarlo bien y definirlo".

El propio jugador había admitido que la opinión del entrenador del seleccionado argentino, Eduardo Bauza, quien no veía con buenos ojos la partida del futbolista a una liga menor, iba "a pesar, y mucho".

Acuerdo

Tras definir su continuidad en el millonario, el club prometió ser más flexible ante futuras ofertas de clubes grandes de Europa, y no necesariamente exigir el costo de la cláusula.

"El presidente de River y el vice, que estuvieron en la reunión, estuvieron bien, nunca lo presionaron. Tiene un buen contrato en River, aunque sí tiene que haber una flexibilidad si se acerca un club importante de Europa, que sirva para su carrera también. River estuvo bien en decirle que si había un club que sea bueno para la carrera deportiva de él no iba a ser tan estricto", agradeció el representante.

Por lo tanto, el atacante se quedará en Núñez al menos hasta junio y jugará la primera parte de la Copa Libertadores con el equipo con el que ya obtuvo ese título en 2015, además de la Recopa Sudamericana y la Copa Argentina en 2016.