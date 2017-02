El porqué se decidió recaratular la causa contra el profesional

24/02/2017 -

La golpiza sufrida por la joven había sido enmarcada en esa figura por la Justicia correccional, pero luego fue recaratulada por Cresseri como ‘homicidio agravado por haber sido cometido contra una mujer y perpetrado por un varón, mediando violencia de género, en grado de tentativa’, que prevé una pena más alta. A raíz de la difusión de ese hecho, al menos otras dos jóvenes se presentaron ante la Justicia y denunciaron que también habían sido víctimas del médico.

Una de ellas, que es modelo y actualmente tiene 23 años, contó que reconoció a Billiris en televisión cuando se mostró su foto.

Entonces, se presentó a declarar y contó que en 2012 fue varias veces a la casa del médico porque se lo había presentado el relacionista público Mercado en el boliche ‘Rumy’, donde ella hacía ‘presencias’.

En una nota concedida a Canal 13, la joven relató que siempre tomaban cocaína, pero que una noche Billiris les ofreció ketamina, algo que nunca habían probado.

‘Mi compañera accedió y yo me negué, pero mientras él la preparaba en un microondas, me insistía’, contó la modelo y aseguró que en un momento su amiga no reaccionaba y ella no podía sacarla del departamento porque el médico no la dejaba.

Siempre según el relato de la joven, después el médico le prometió que él y Mercado también se iban a inyectar y que a ella sólo le iba a colocar un mililitro de una jeringa, tras lo cual se despertó desnuda al lado de Billiris con manchas de sangre en la entrepierna y a su alrededor, que no eran producto de una aguja.

A pesar de que el momento fue confuso, la modelo dijo que pudo darse cuenta de que su compañera y Mercado ya no estaban en el departamento y entonces decidió sacarle fotos al lugar y aportó esas imágenes como prueba ante la Justicia.