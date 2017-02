Shakira cambió su look y no asistirá con Piqué a la boda de Messi y Rocuzzo

24/02/2017 -

A Shakira le gusta sorprender cada tanto a sus seguidores, sobre todo cuanto está en pleno proceso de difusión de un nuevo trabajo discográfico.

La colombiana no tiene reparos en cambiar radicalmente su imagen, aunque sólo sea para la grabación de un videoclip.

La cantante y mujer del futbolista Gerard Piqué dejó a todos boquiabiertos con el nuevo peinado que lucirá en el tema que grabó con el rapero francés Black M. Esta vez aparece con una melena de color gris ceniza, más propio de las cantantes Sia o Lady Gaga.

"Preparándome para rodar con Black M .Shak" escribió la intérprete en la descripción de la imagen, utilizando tres idiomas distintos (inglés, francés y español).

La afición de Shakira por cambiar de look es constante. Recientemente apareció con una melena rosa en el vídeo del tema "Chantaje" y de color púrpura en el de "Las de la intuición".

Pero Shakira no está en boca de todos sólo por su look, sino también porque se conoció que no acompañaría a su pareja a la boda de Lionel Messi y Antonella Rocuzzo, que se celebrará en la Argentina.

Shakira y Antonella Roccuzzo no son amigas y después de que circulara el rumor de que no había onda entre las botineras, llegan las pruebas. La rosarina fue una de las grandes ausentes en el festejo de los 40 años de la cantante. Y ahora, es Shakira quien dio la negativa al casamiento por "motivos profesionales".

Lio y Antonella planean su boda para mediados de junio en Rosario y, claro, no iban a dejar de invitar a Piqué y su pareja. A pesar de la tirantez del vínculo entre las mujeres, ellos son amigos. La colombiana encontró una excusa perfecta para no poder asistir: su apretada agenda laboral. Según medios españoles, Shakira rechazó la invitación porque iba a estar de gira. Aunque parece que habrá una celebración en Barcelona, después de la que tenga lugar en la Argentina. ¿Qué dirá Shakira en esa oportunidad? ¿Piqué irá sin su mujer al casamiento?

El motivo del enfrentamiento entre ellas habría nacido en el inicio mismo del noviazgo de la colombiana y el catalán. Dicen que Antonella se había hecho muy cercana a Nuria Tomás, la pareja de Piqué hasta que conoció a Shakira. Y a la rosarina no le gustó nada que su amiga fuera engañada (el futbolista seguía en pareja cuando arrancó su historia con la chica de Barranquilla). También se dice que Roccuzzo es muy selectiva con sus amistades.