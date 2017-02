La cantante española se declaró fanática de Lali Espósito

24/02/2017 -

Isabel Pantoja actuó en el Festival de Viña del Mar. En medio del concierto, la artista española tuvo palabras de elogio para Lali Espósito, que también fue convocada para participar de ese destacado evento musical.

"Yo me veo todas las novelas del mundo, conozco una chica maravillosa que hizo de monja. Yo he sido y soy una gran admiradora tuya y te respeto porque me vi la novela íntegra y me encantó el final. Por fin vi el final de una gran novela, así que un aplauso para ella", expresó la cantante y apuntó su mirada a la estrella argentina.

Lali, que estaba disfrutando del show, no podía creer la declaración de Pantoja. Cuando las cámaras oficiales la tomaron, la joven se mostró conmovida por las palabras de la española.

"Qué emoción! La Pantoja fan de ‘Esperanza Mia’ y pidió que me aplaudan en la quinta Vergara", escribió la intérprete de "Soy" en su cuenta de Twitter luego de ese grato momento.

Por otra parte, el cantante colombiano, Maluma, quien también participa de jurado en la Quinta Vergara, pasó al camarín de Pantoja para saludarla y felicitarla. "No me mires así que me intimidas", fue parte del coqueteo de Maluma con la española.