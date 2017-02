Para "Nacho" Viale, Mirtha es "la mejor"

24/02/2017 -

En los últimos años, "Nacho" Viale se convirtió en productor y mano derecha de su abuela, y en palabra autorizada para analizar los años de carrera de la legendaria Mirtha Legrand.

"Creo que el programa (Almorzando con Mirtha Legrand) fue, al igual que ella, aggiornándose a distintas realidades del país. También me parece que ella tiene una fina sintonía para poder interpretar la forma en que lleva a cargo la conducción para que ese sostén del programa, que es ella sobre todo, penetre la pantalla y guste. Después, en cuanto a la producción, creo que lo más relevante fue haberla convencido y que haya accedido a un cambio no de formato, pero sí en la grilla del programa haciéndolo sábado y domingo", señaló en una entrevista con La Nación.

Y agregó: "Creo que ella decidió asumir dos riesgos que fueron fundamentales: uno en el 2012 cuando hizo la ficción que fue sumamente exitosa, y después, en el 2013, con el cambio de formato, pasando de hacer un programa diario a uno semanal, esos dos riesgos fueron fundamentales a una altura de su vida en la que podría haberse quedado cómoda y seguir haciendo lo que hacía. Entonces, me parece que más allá de siempre aggiornarse, ella tiene una capacidad de tomar riesgos bastante interesante".

Sobre el trabajo en familia, "Nacho" contó algunas intimidades y dejó en claro que para él su abuela es la mejor conductora de la TV argentina. "Cuando tenemos rispideces propias de la televisión en pos de tener un mejor producto, es cuando confundimos roles, ella me dice ‘bueno vos no querés invitar a fulano porque no lo querés’ (risas), pero yo no quiero a nadie ni dejo de querer, yo quiero que al programa le vaya bien, pero bueno, son esas discusiones en las que decís ‘¿me estoy peleando con la conductora o me estoy peleando con mi abuela?’, pero todo es para mejorar el programa, y sigo creyendo en el formato y ni que hablar de ella como conductora, que para mí sigue siendo la mejor de la televisión".

Cuando le preguntaron si veía en Mariana Fabbiani o en Verónica Lozano a una futura heredera de su papel de conductora, "Nacho" remarcó: "Creo que cada persona tiene que forjar su propio estilo, y creo que tanto Vero como Mariana lo hacen muy bien, y hay otras conductoras que también lo hacen excelente. A mí me gustan los desafíos, quizá el desafío es descubrir otras, o darle oportunidades a gente nueva que puede ser buenísima. En cuanto al estilo, no creo ni que ellas la copien, simplemente creo que son muy buenas y seguramente harán su camino, tener su propio estilo y que ese estilo trascienda".