Araceli González y Facundo Arana ya no serán los protagonistas de "Los puentes de Madison"

24/02/2017 -

Lamentable, pero cierto. Araceli González y Facundo Arana estaban transitando las lecturas de la obra teatral "Los puentes de Madison", bajo la dirección de Luis "Indio" Romero y ahora todo quedó en la nada.

Aparentemente, según trascendió, hubo una discusión entre los actores y ya no serán los protagonistas de la comedia dramática que en cine protagonizaron Meryl Streep y Clint Eastwood.

La versión oficial dice que "por ahora se posterga el estreno por una decisión de su productor, Javier Faroni. Por un tema de fechas. Nada más".

Con cierta indignación por los rumores de pelea con su partenaire, Araceli acudió a Twitter para despejar dudas y, si bien no ahondó en los motivos de la suspensión momentánea de la obra, sí aclaró que las versiones de conflicto con Arana no habría sido el motivo del impasse: "Agradezco la tristeza de algunos por la postergación del proyecto! Pero por favor no digan cualquier cosa! No saquen cualquier información!", escribió la actriz en la red social del pajarito.

¿Cuestión de egos? ¿Diferencia de criterios? ¿Poca piel? Por lo pronto, lo único concreto es que una producción que amagaba con romper las taquillas no llegó a abrir las boleterías.

Araceli viene de una muy buena performance televisiva por Canal 13, con "Los ricos no piden permiso"; y para Facundo iba a ser su regreso a las tablas con una obra, porque hasta el momento se había abocado a su nueva faceta como músico.