Brenda Gandini y Franco Masini, en una escena hot

24/02/2017 -

Las escenas eróticas en "Amar después de Amar" se convirtieron en uno de los ingredientes centrales de la novela que protagonizan Isabel Macedo, Mariano Martínez, Eleonora Wexler y Federico Amador.

Si bien ya se vieron fuertes escenas entre los amantes que componen Amador y Wexler, los que calentaron la pantalla de Telefé con una apasionada escena de sexo fueron Brenda Gandini (32) y Franco Masini (22), al concretar su primera noche de amor en la ficción.

Ella en la piel de Alina, la abogada que contrató a Nicolás como cadete, citó al joven en su oficina con planes netamente sexuales, ya que al abrirle la puerta del despacho, lo esperaba con un sensual conjunto de ropa interior. Sin mediar muchas palabras, los personajes le dieron rienda suelta al amor.

Brenda Gandini, la hija de Daniela Cardone, atraviesa un gran momento, ya que no sólo está compartiendo el éxito de la telenovela sino que está esperando su segundo hijo junto al actor Gonzalo Heredia.

Al respecto, dijo hace poco: "Es una bendición así que se toma bien, aunque si me preguntan cómo me siento, debo confesar que me siento para el orto: con nauseas, horrible y ya me morfo todo. Estoy con mucha ansiedad también, pero con Gonzalo estamos muy contentos".

Además, aseguró que le gustaría que su segundo hijo fuera una nena. "Ya tengo un varoncito (Eloy) y quiero vivir la experiencia de tener una nena, pero será lo que nos toque y mientras sea con salud está todo bien".

Mientras tanto, en la pantalla chica, la historia de los Kaplan y los Alvarado se va desgranando día a día incluso con situaciones de violencia involucrando a Isabel Macedo en el presente de la historia de "Amar después de amar" y a Franco Masini en el pasado.

Así, Raquel (Isabel Macedo), Santiago (Mariano Martinez) y Myriam (Virginia Lago) se enteran de que Damián (Federico Amador) estaba consciente luego del accidente y que llamó al 911 desde la ruta pidiendo auxilio.

Por su parte, Raquel y Myriam tienen un fuerte enfrentamiento en la pesquera. Raquel se queda allí sola, bebiendo y rememorando momentos del pasado. Vulnerable y borracha es abusada por dos operarios.

En el pasado, Mía (Delfina Cháves) oculta la foto comprometedora que encontró en el celular de su padre. Nicolás (Franco Masini), Federico (Manuel Ramos) y Cárcamo (Germán De Silva) tienen un altercado en un prostíbulo.

Mientras, Carolina (Eleonora Wexler) da la noticia de que está embarazada frente a todos. Santiago se pone feliz y mostrándose efusivo nombra a Damián como padrino del futuro bebé.