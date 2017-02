Muriel Santa Ana desmintió su partida de "Quiero vivir a tu lado"

24/02/2017 -

Hace un par de días habían comenzado a circular rumores de disconformidad y posible partida de Muriel Santa Ana del elenco de "Quiero vivir a tu lado", la nueva ficción de Canal 13. Sin embargo, fue la propia actriz quien los desmintió.

"Qué pena que pasen estas cosas. Me está escribiendo todo el elenco, preocupado, que si me voy, que si no me voy... Algunos sabían que yo había arreglado una participación, porque tengo previsto hacer teatro la segunda mitad del año. Pero ahora con la noticia de que el Teatro San Martín no abre en marzo, mi proyecto se postergó para enero de 2018. Entonces, con ese panorama, es muy posible que yo pueda continuar. Me hicieron la propuesta la semana pasada de seguir hasta el final y a mí me dieron muchas ganas. Básicamente por el elenco, por el programa y por Pol-ka, que es un lugar en donde me quieren mucho, en donde yo puedo trabajar con mucha libertad... Lo estamos charlando, está más cerca el sí que del no", dijo Muriel a Ciudad.com.

Luego, la actriz negó de modo tajante tener alguna diferencia con sus compañeros de tira, entre ellos Florencia Peña, Mike Amigorena, Paola Krum y Alberto Ajaka. "Con mis compañeros nos conocemos mucho. No hay competencia y nadie tiene que demostrar nada. Somos personas que nos respetamos y nos valoramos. Está todo bien con ellos".