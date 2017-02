Cristina Kirchner convocó a marchar junto a la CGT el 7 de marzo

Fotos Dólar futuro: Taiano pidió que Cristina Kirchner vaya a juicio oral

La ex presidente Cristina Kirchner pidió hoy a militantes kirchneristas que no caigan "en la trampa" y no se manifiesten el martes 7 de marzo en los tribunales de Comodoro Py, cuando preste declaración indagatoria ante el juez Claudio Bonadio, y les propuso que se sumen a la marcha de la CGT porque "la gente no llega a fin de mes".

En una serie de publicaciones en su cuenta de la red social Twitter, la ex mandataria cuestionó además los incremento de precios "que azotan los bolsillos de los argentinos".

"Quiero darles las gracias por todas las muestras de preocupación, apoyo y afecto, pero en serio... no caigamos en la trampa. El 7, yo lo veo a Bonadio, pero por favor... Ustedes hagan que el Gobierno vea al Pueblo. Marchen junto a los trabajadores y trabajadoras", expresó.

La ex mandataria enumeró los incrementos de precios que se han producido en los últimos días en distintos servicios públicos y que "azotan los bolsillos de los argentinos".

"Ayer la entrañable Hebe (de Bonafini), convocando a movilizar con un video. Miren... el 7 de marzo tienen que marchar todos y todas, pero junto a los trabajadores. La gente está muy mal. No llega a fin de mes. Siguen despidiendo obreros y cerrando fábricas. Las facturas que llegan de luz, de agua y de gas se están tornando impagables para muchos compatriotas. Cocheras, peajes, expensas, colegios, prepagas, transporte público, precios imposibles en el súper azotan los bolsillos de los argentinos", continuó Fernández de Kirchner.

Por último, también apuntó contra el juez Bonadio, al afirmar que "por los servicios prestados, le cerraron los pedidos de juicio político en el Consejo de la Magistratura -es el juez más cuestionado-...".

"Los quiero mucho", cerró la ex mandataria que el próximo martes 7 de febrero deberá prestar declaración indagatoria en el marco de la causa Los Sauces en la que se investiga presunto lavado de dinero en favor de la familia Kirchner.

