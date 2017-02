Estuvo cautiva durante 15 días y la rescataron por un mensaje en Facebook

Fotos Estuvo cautiva durante 15 días.

Hoy 10:45 -

Una joven de 18 años pasó 15 días cautiva en la casa de un hombre que la drogó y la violó y pudo ser rescatada luego de haberle enviado un mensaje por Facebook a su madre, pidiendo auxilio.

El terrible hecho ocurrió en un domicilio de Berisso. Cuando la policía concurrió al lugar, el sujeto negó conocer a la joven y finalmente, escapó.

"Fuimos a su casa. Ahí me ofrece droga. Me pedía que tome cocaína. Yo ya había tomado alguna vez. Después le dije que no quería más, que me quería ir a mi casa", dijo Clara en diálogo con TN.

Contó que el secuestrador se dedica a vender droga y que hacía pasar a los compradores para que tengan sexo con ella. La madre había denunciado que Clara desapareció el 5 de febrero. Finalmente, en la madrugada de ayer recibió un chat en el que ella le pedía ayuda y les brindaba la dirección.

Cuando llegaron y encontraron a Clara, presentaba moretones en todo el cuerpo. En la vivienda se secuestró un revólver calibre 32 sin proyectiles. En tanto el sospechoso es intensamente buscado por la policía.