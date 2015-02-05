CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 25 de Febrero 2017

A LAS 22.30 CASO CERRADO, SIN CENSURA

Hoy 21:56 -

CANAL 7

10.55 PAUSA EN FAMILIA

11.00 NICK JR.

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 NICK JR. (CONTINUACIÓN)

12.30 CINE . LAS AVENTURAS DE

RAMONA Y SU HERMANA

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 LOS SIMPSONS

17.00 CINE. ABUELOS AL PODER

18.30 CINE. EL SORPRENDENTE

HOMBRE ARAÑA

20.30 CASADOS CON HIJOS

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.15 CASADOS CON HIJOS

(CONTINUACIÓN)

22.30 CASO CERRADO, SIN

CENSURA

00.15 GRAVEDAD ZERO

01.00 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

09.30 EL UNIVERSO DE LOURDES

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.00 AYER NOMÁS

CANAL 9

14.00 CÁMARA LOCA

15.00 LA ROSA DE GUADALUPE

17.00 ALERTA COBRA

18.00 COMBATE

22.00 IMPLACABLES


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 DE AQUÍ, DE ALLÁ

15.00 JUVENTUD ACUMULADA

19.00 AMBIENTE Y MEDIO

20.00 EL MENTOR

21.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

 EL TRECE

09.00 GATURRO, LA SERIE

09.15 PANAM Y CIRCO

10.00 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE TRECE

20.30 A CONFIRMAR

 


CANAL 14 

11.00 RECORDANDO

12.30 EL ELEGIDO DEL VERANO

13.30 PASA EN SANTIAGO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 RECORDANDO

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.30 ZAPAZAPA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 MUSICALES

19.00 EN ARMONÍA

19.30 ESTUDIO ABIERTO

20.30 MUSICALES

21.00 BÁSQUET POR EL 14:

QUIMSA VS. ESTUDIANTES C. -

VIVO

23.00 BÁSQUET POR EL 14:

QUIMSA VS. ESTUDIANTES C. (R)

CANAL 4

15.00 PUERTO PESCA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

16.30 MORENA TV

17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

18.00 PUNTO DE ENCUENTRO

19.00 LA CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

20.30 MUNDO RALY


PELÍCULAS

CINEMAX

07.20 PALADÍN. EL CAZADOR DE DRAGONES

09.18 EL ENCANTO DE LA BESTIA

11.00 EL GRINCH

12.56 OLIMPO BAJO FUEGO

15.13 EL QUINTO ELEMENTO

17.41 DANNY EL PERRO

19.42 OLIMPO BAJO FUEGO

22.00 EL CÓDIGO DEL MIEDO

23.53 PESADILLA EN LA CALLE

DEL INFIERNO

TCM

06.30 ALF (TEMPORADA 2)

11.50 NO ME OLVIDES

14.00 CON AIR

16.15 LOS IMPERDONABLES

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF (TEMPORADA 2)

21.00 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA

COMUNIDAD DEL ANILLO

23.30 EL TIGRE Y EL DRAGÓN

TNT

08.27 SUNSHINE BARRY & LAS LOMBRICES DISCO

10.44 CUENTOS QUE NO SON CUENTOS

12.34 LO MEJOR DE HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

13.34 LO MEJOR DE HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

14.34 LO MEJOR DE HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

15.34 LO MEJOR DE HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

16.34 LO MEJOR DE HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

17.34 RATATOUILLE

19.38 ¿Y DÓNDE ESTÁN LAS RUBIAS...?

21.40 FESTIVAL DE VIÑA DEL MAR

SPACE

07.57 AUTOPISTA MORTAL

09.35 MAD MAX II. EL GUERRERO DE LA

CARRETERA

11.23 UNA PAREJA EXPLOSIVA

13.13 UNA PAREJA EXPLOSIVA 2

14.55 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3

16.33 THE AVENGERS. LOS VENGADORES DE

MARVEL

19.18 BATMAN INICIA

22.00 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

ASCIENDE

CINECANAL

09.00 MÁS BARATO POR DOCENA

10.50 TRANSFORMERS. LA VENGANZA DE

LOS CAÍDOS

13.20 PRINCESA POR ACCIDENTE

15.20 LUNA NUEVA

17.35 G.I. JOE. EL ORIGEN DE COBRA

19.35 DIVERGENTE

22.00 ESPÍAS

SONY

08.30 SEINFELD

09.00 RULES OF ENGAGEMENT

10.00 MELISSA AND JOEY

11.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

12.00 PAPÁ CANGURO

13.00 CAMBIADAS AL NACER

14.00 QATAR TOTAL OPEN

15.30 QATAR TOTAL OPEN

17.00 THE FOSTERS

18.00 THE FOSTERS

19.00 LOBO ADOLESCENTE

20.00 LOBO ADOLESCENTE

21.00 LOBO ADOLESCENTE

22.00 EL SORPRENDENTE

HOMBRE ARAÑA





A DÓNDE IR

LA ESQUINA

DEL RECUERDO

(CLUB DEL MAESTRO )

(P.L.GALLO Y CORRIENTES)

+ACTUARÁN A PARTIR DE LA

MEDIANOCHE DANIEL AGOSTINI

Y LOS SANTIAGUEÑOS DE ORO.

FERIA ARTESANAL Y

PRODUCTIVA UPIANITA

+SÁBADO 4 DE MARZO, DE 18 A

24, SE PRESENTARÁN EILEEN

ALLUB Y DANIELA ANRÍQUEZ.

PRESENTARÁN UN REPERTORIO

NETAMENTE FOLCLÓRICO.

MANDRAKE

MULTIESPACIO

(SAN MARTÍN ESQUINA SANTA FE)

+VIERNES 10 DE MARZO, A LAS 22,

SE REALIZARÁ EL ESPECTÁCULO

“CON ESENCIA DE MUJER”.

ACTUARÁN “LAS MULLIERIS”,

JOVITA SUBIRE, VIRGINIA

FERNÁNDEZ, MARI CRIS Y ÉRIKA

ÁLVAREZ.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+HOY, A LAS 23, ACTUARÁN LOS

INFANTES, LOS GRANDES AMIGOS Y

RECITAL DEL GRUPO CIMA.


CINES


SUNSTAR

MONSTER TRUCKS (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

25/02 - 26/02- 14:10 (Cast) 16:20

(Cast) 18:20 (Cast)

FRAGMENTADO 2D

SUSPENSO . (16 años)

25/02 19:15 (Cast) 22:35 (Subt) 01:00

(Subt)

LA GRAN MURALLA (3D):

SUSPENSO (+16 años)

25/02 - 26/02- 14:20 (Cast) 16:35

(Cast)

LA LLAMADA 3 2D

TERROR. (13 años)

25/02 22:40 (Subt) 00:50 (Subt)

MONSTER TRUCKS (3D):

ANIMACIÓN, (ATP)

23/02 AL 01/03 20:30 (Cast)

LEGO BATMAN LA

PELÍCULA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

25/02 - 26/02- 14:30 (Cast) 16:50

(Cast)

MOISÉS Y LOS 10

MANDAMIENTOS (2D):

DRAMA. (+ 13 años)

25/02 20:00 (Cast) 22:30 (Cast)

22:40 (Cast) 00:55 (Cast) 01:10

(Cast)

LA CURA SINIESTRA (2D):

TERROR, DRAMA (+ 13 AÑOS)

25/02 22:20 (Subt) 00:45 (Subt)

JOHN WICK (2D):

SUSPENSO (+16 AÑOS)

25/02- 26/02 14:45 (Subt) 17:15

(Subt)

MOANA (2D):

ANIMACION, (ATP)

25/02 - 26/02- 14:10 (Cast) 16:20

(Cast)

CINCUENTA SOMBRAS

MÁS OSCURAS (2D):

ROMANCE, DRAMA (+ 13 AÑOS)

25/02- 22:20 (Subt) 00:45 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

MOANA, UN MAR DE

AVENTURAS 2D ATP

CASTELLANO 17:30 - (TODOS LOS

DÍAS)

FRAGMENTADO 2D APTA 16

AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 22:50 - (TODOS LOS

DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHE 2X1 01:10

MONSTER TRUCKS 2D ATP

ESTRENO

CATELLANO 18:30- 20:40 (TODOS

LOS DÍAS)

LA LLAMADA 3 2D ATPA 13

CON RESERVA

CASTELLANO 20:20- 22:40 (TODOS

LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHE 2X1 01:15

CINCUENTA SOMBRAS

MÁS OSCURAS 2D 16 años c/

reserva

CASTELLANO 22:30 (TODOS LOS

DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHE 2X1 01:00

LA GRAN MURALLA 2D ATPA

16 AÑOS

CASTELLANO 18:10- (TODOS LOS

DÍAS)

MOISÉS Y LOS 10

MANDAMIENOS 2D ATP

ESTRENO

20:00 (TODOS LOS DÍAS)

 
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