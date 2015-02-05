CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 25 de Febrero 2017
A LAS 22.30 CASO CERRADO, SIN CENSURA
Por El Liberal
Hoy 21:56 -
CANAL 7
10.55 PAUSA EN FAMILIA
11.00 NICK JR.
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 NICK JR. (CONTINUACIÓN)
12.30 CINE . LAS AVENTURAS DE
RAMONA Y SU HERMANA
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 LOS SIMPSONS
17.00 CINE. ABUELOS AL PODER
18.30 CINE. EL SORPRENDENTE
HOMBRE ARAÑA
20.30 CASADOS CON HIJOS
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.15 CASADOS CON HIJOS
(CONTINUACIÓN)
22.30 CASO CERRADO, SIN
CENSURA
00.15 GRAVEDAD ZERO
01.00 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
09.30 EL UNIVERSO DE LOURDES
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
22.00 AYER NOMÁS
CANAL 9
14.00 CÁMARA LOCA
15.00 LA ROSA DE GUADALUPE
17.00 ALERTA COBRA
18.00 COMBATE
22.00 IMPLACABLES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 DE AQUÍ, DE ALLÁ
15.00 JUVENTUD ACUMULADA
19.00 AMBIENTE Y MEDIO
20.00 EL MENTOR
21.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
EL TRECE
09.00 GATURRO, LA SERIE
09.15 PANAM Y CIRCO
10.00 PIÑÓN EN FAMILIA
10.30 PLAN TV
11.30 CINE TRECE
20.30 A CONFIRMAR
CANAL 14
11.00 RECORDANDO
12.30 EL ELEGIDO DEL VERANO
13.30 PASA EN SANTIAGO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 RECORDANDO
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.30 ZAPAZAPA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 MUSICALES
19.00 EN ARMONÍA
19.30 ESTUDIO ABIERTO
20.30 MUSICALES
21.00 BÁSQUET POR EL 14:
QUIMSA VS. ESTUDIANTES C. -
VIVO
23.00 BÁSQUET POR EL 14:
QUIMSA VS. ESTUDIANTES C. (R)
CANAL 4
15.00 PUERTO PESCA
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
16.30 MORENA TV
17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA
18.00 PUNTO DE ENCUENTRO
19.00 LA CABRITA EXPRESS
20.00 EN BOCA DE TODOS
20.30 MUNDO RALY
PELÍCULAS
CINEMAX
07.20 PALADÍN. EL CAZADOR DE DRAGONES
09.18 EL ENCANTO DE LA BESTIA
11.00 EL GRINCH
12.56 OLIMPO BAJO FUEGO
15.13 EL QUINTO ELEMENTO
17.41 DANNY EL PERRO
19.42 OLIMPO BAJO FUEGO
22.00 EL CÓDIGO DEL MIEDO
23.53 PESADILLA EN LA CALLE
DEL INFIERNO
TCM
06.30 ALF (TEMPORADA 2)
11.50 NO ME OLVIDES
14.00 CON AIR
16.15 LOS IMPERDONABLES
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF (TEMPORADA 2)
21.00 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA
COMUNIDAD DEL ANILLO
23.30 EL TIGRE Y EL DRAGÓN
TNT
08.27 SUNSHINE BARRY & LAS LOMBRICES DISCO
10.44 CUENTOS QUE NO SON CUENTOS
12.34 LO MEJOR DE HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
13.34 LO MEJOR DE HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
14.34 LO MEJOR DE HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
15.34 LO MEJOR DE HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
16.34 LO MEJOR DE HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
17.34 RATATOUILLE
19.38 ¿Y DÓNDE ESTÁN LAS RUBIAS...?
21.40 FESTIVAL DE VIÑA DEL MAR
SPACE
07.57 AUTOPISTA MORTAL
09.35 MAD MAX II. EL GUERRERO DE LA
CARRETERA
11.23 UNA PAREJA EXPLOSIVA
13.13 UNA PAREJA EXPLOSIVA 2
14.55 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3
16.33 THE AVENGERS. LOS VENGADORES DE
MARVEL
19.18 BATMAN INICIA
22.00 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE
ASCIENDE
CINECANAL
09.00 MÁS BARATO POR DOCENA
10.50 TRANSFORMERS. LA VENGANZA DE
LOS CAÍDOS
13.20 PRINCESA POR ACCIDENTE
15.20 LUNA NUEVA
17.35 G.I. JOE. EL ORIGEN DE COBRA
19.35 DIVERGENTE
22.00 ESPÍAS
SONY
08.30 SEINFELD
09.00 RULES OF ENGAGEMENT
10.00 MELISSA AND JOEY
11.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
12.00 PAPÁ CANGURO
13.00 CAMBIADAS AL NACER
14.00 QATAR TOTAL OPEN
15.30 QATAR TOTAL OPEN
17.00 THE FOSTERS
18.00 THE FOSTERS
19.00 LOBO ADOLESCENTE
20.00 LOBO ADOLESCENTE
21.00 LOBO ADOLESCENTE
22.00 EL SORPRENDENTE
HOMBRE ARAÑA
A DÓNDE IR
LA ESQUINA
DEL RECUERDO
(CLUB DEL MAESTRO )
(P.L.GALLO Y CORRIENTES)
+ACTUARÁN A PARTIR DE LA
MEDIANOCHE DANIEL AGOSTINI
Y LOS SANTIAGUEÑOS DE ORO.
FERIA ARTESANAL Y
PRODUCTIVA UPIANITA
+SÁBADO 4 DE MARZO, DE 18 A
24, SE PRESENTARÁN EILEEN
ALLUB Y DANIELA ANRÍQUEZ.
PRESENTARÁN UN REPERTORIO
NETAMENTE FOLCLÓRICO.
MANDRAKE
MULTIESPACIO
(SAN MARTÍN ESQUINA SANTA FE)
+VIERNES 10 DE MARZO, A LAS 22,
SE REALIZARÁ EL ESPECTÁCULO
“CON ESENCIA DE MUJER”.
ACTUARÁN “LAS MULLIERIS”,
JOVITA SUBIRE, VIRGINIA
FERNÁNDEZ, MARI CRIS Y ÉRIKA
ÁLVAREZ.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+HOY, A LAS 23, ACTUARÁN LOS
INFANTES, LOS GRANDES AMIGOS Y
RECITAL DEL GRUPO CIMA.
CINES
SUNSTAR
MONSTER TRUCKS (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
25/02 - 26/02- 14:10 (Cast) 16:20
(Cast) 18:20 (Cast)
FRAGMENTADO 2D
SUSPENSO . (16 años)
25/02 19:15 (Cast) 22:35 (Subt) 01:00
(Subt)
LA GRAN MURALLA (3D):
SUSPENSO (+16 años)
25/02 - 26/02- 14:20 (Cast) 16:35
(Cast)
LA LLAMADA 3 2D
TERROR. (13 años)
25/02 22:40 (Subt) 00:50 (Subt)
MONSTER TRUCKS (3D):
ANIMACIÓN, (ATP)
23/02 AL 01/03 20:30 (Cast)
LEGO BATMAN LA
PELÍCULA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
25/02 - 26/02- 14:30 (Cast) 16:50
(Cast)
MOISÉS Y LOS 10
MANDAMIENTOS (2D):
DRAMA. (+ 13 años)
25/02 20:00 (Cast) 22:30 (Cast)
22:40 (Cast) 00:55 (Cast) 01:10
(Cast)
LA CURA SINIESTRA (2D):
TERROR, DRAMA (+ 13 AÑOS)
25/02 22:20 (Subt) 00:45 (Subt)
JOHN WICK (2D):
SUSPENSO (+16 AÑOS)
25/02- 26/02 14:45 (Subt) 17:15
(Subt)
MOANA (2D):
ANIMACION, (ATP)
25/02 - 26/02- 14:10 (Cast) 16:20
(Cast)
CINCUENTA SOMBRAS
MÁS OSCURAS (2D):
ROMANCE, DRAMA (+ 13 AÑOS)
25/02- 22:20 (Subt) 00:45 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
MOANA, UN MAR DE
AVENTURAS 2D ATP
CASTELLANO 17:30 - (TODOS LOS
DÍAS)
FRAGMENTADO 2D APTA 16
AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 22:50 - (TODOS LOS
DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHE 2X1 01:10
MONSTER TRUCKS 2D ATP
ESTRENO
CATELLANO 18:30- 20:40 (TODOS
LOS DÍAS)
LA LLAMADA 3 2D ATPA 13
CON RESERVA
CASTELLANO 20:20- 22:40 (TODOS
LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHE 2X1 01:15
CINCUENTA SOMBRAS
MÁS OSCURAS 2D 16 años c/
reserva
CASTELLANO 22:30 (TODOS LOS
DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHE 2X1 01:00
LA GRAN MURALLA 2D ATPA
16 AÑOS
CASTELLANO 18:10- (TODOS LOS
DÍAS)
MOISÉS Y LOS 10
MANDAMIENOS 2D ATP
ESTRENO
20:00 (TODOS LOS DÍAS)