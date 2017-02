FÚNEBRES | 25 de Febrero de 2017

25/02/2017 -

Fallecimientos

25/2/17

- María Ester Ponce (La Banda)

- Olga Aydé Castillo

- Rosa Carola de Abate

- Domingo Gregorio Torrez (La Banda)

- Selsa Justina Reyes (La Banda)

- Marcial Facundo Gramajo (La Banda)

- Reina Victoria Luna (La Banda)

Sepelios Participaciones

CAROL DE ABATE, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/17|. Sus hijos Ángel Enrique Abate, Mónica Patricia Abate; sus hijos políticos Ida Josefa Moreno, Mario Ramón Castillo Solá, Teresa Sosa de Abate; sus nietos Santiago, María Belén, Ignacio, Josefina, María Belén, Ignacio, Josefina, María Belén, Fernando, María José y María Luz participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios que reciba en sus manos a Rosita y dé su descanso eterno. Sus restos son velados en el Parque de la Paz y serán inhumados hoy a las 9 en el mismo.

CAROL DE ABATE, ROSA (q.e.p.d) Falleció el 24/2/17|. Su sobrina María Eugenia Weyenberg, Arturo Madías; sus hijas María Eugenia y Gustavo; Jimena y Joshi participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus rests serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

CAROL DE ABATE, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/17|. Mario Ramón Castillo Solá, Mónica Patricia Abate y su hija Josefina participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos son velados en el Parque de la Paz y serán inhumados hoy a las 9 en el mismo.

CAROL DE ABATE, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/17|. Susana Medrano de Castillo Solá, sus hijos Susana Josefina, Mario Ramón, César Alejandro, José Antonio Castillo Solá y sus respectivas familias participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos son velados en el Parque de la Paz y serán inhumados hoy a las 9 en el mismo.

CAROL DE ABATE, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/17|. Edmundo Alberto Gómez, Ana Lía Terzano y sus hijos Diego Emiliano, Luciana María y Cecilia María Gómez Terzano participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Rosita y acompañan con mucho cariño a toda su familia en este triste momento.

CAROL DE ABATE, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/17|. José Alejandro Gramaglia y familias participan con dolor su fallecimiento.

CAROL DE ABATE, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/17|. Alfredo Mesa y Verónica Alcorta e hijos participan con dolor su fallecimiento.

CAROL DE ABATE, ROSA (q.e.p.d) Falleció el 24/2/17|. José Gubaira y Dominga Auat de Gubaira é hijos: María Eugenia, María José y Mariano Gubaira y sus respectivas familias part. con profundo dolor su fallec. y sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cement. Parque de la Paz. Casa de duelo: sala velatoria Parque de la Paz.

CAROL DE ABATE, ROSA (q.e.p.d) Falleció el 24/2/17|. Félix Carlos Acuña, Claudia Valdez Mibelli y sus hijos, participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CAROL DE ABATE, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/17|. Juan Carlos Miranda y María de los Ángeles Arnedo participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CAROL DE ABATE, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/17|. Diego Jiménez, María Alejandra Cerro y su hijo Dieguito participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CAROL DE ABATE, ROSA (q.e.p.d) Falleció el 24/2/17|. Roberto Giandana, Marily Allub, sus hijos Nicolás y Facundo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAROL DE ABATE, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/17|. David Jarma, Graciela Neirot e hijos participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su querida memloria. Rosita descansa en paz.

CAROL DE ABATE, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/17|. Miguel Ángel Granda, su esposa Elena O'Mill de Granda, sus hijos María Eugenia, Ernesto y Miguel y sus respectivas familias participan su fallecimiento.

CASTILLO, OLGA AYDÉ (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/17|. Sus hijas María Cecilia y Ana Carolina; su hijo político Daniel Lazarte, nietos Emilia y Salvador y demás fliares. participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Pque. El Descanso a las 9 hs., casa de duelo capilla velat. Espíritu Santo, Bº Ej. Argentino. NORCEN SEPELIO SANTIAGO.

CASTILLO, OLGA AYDÉ (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/17|. Cityo SRL., Dr. Argibay Gustavo, Dr. Argibay Juan Cruz, Dr. Villalba Hugo, Dr. Yedlin Daniel, Dr. Lugones Alfonso participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su secretaria Cecilia. Elevan una oración en su memoria.

CASTILLO, OLGA AYDÉ (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/17|. Los compañeros de Cityo SRL. de su hija Cecilia: Paula, Pupi, Adriana, Germán, Pedro participan con dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

HERRERA DE CUFRÉ, NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/17|. Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino. Su hija Carmen Cufré de Villarruel, hijo politico Marcos Villarruel, nietos Luciana, Lourdes, Agustin y Huerto participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

HERRERA DE CUFRÉ, NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su hijo Alejandro, hija política Mabel, nietos Matías y Soledad, bisnietos Jacinto y Julieta participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

HERRERA DE CUFRÉ, NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/17|. Que brille para ella la luz eterna. Su hijo Marcelo, hija política Fernanda, nietos Justina, Facundo, Gonzalo y Agustina participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

HERRERA DE CUFRÉ, NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su nieto Matías Cufré, nieta politica Daniela y bisnieta Julieta participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

HERRERA DE CUFRÉ, NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/17|. Que brille para ella la luz eterna. Los amigos de su hijo Alejandro y Mabel; Tití, Julio Nasif y sus hijas participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan resignación a su flia. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

HERRERA DE CUFRÉ, NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/17|. Azucena Ferrari de Sayah Correa, sus hijos Eva Azucena, Michel, Alfonzo, Adriana, Federico y Maria Susana, nietos Federico Agustin, Tomas, Michel, y Yamile, participan con profundo dolor la partida de su entrañable amiga a la Casa del Señor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

HERRERA DE CUFRÉ, NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/17|. Chiqui Suarez, sus hijos Antonella y Fernando Gaggero, acompañan con profundo dolor a sus amigos Marcelo y Fernanda en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA DE CUFRÉ, NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/17|. Nuestro sentido pésame ante semejante pérdida, amigos de su hijo Marcelo: Tito e Irene Maldonado, sus hijos Adriana, Julio, Luciana y José Luis.

HERRERA DE CUFRÉ, NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/17|. Compañeros de la "Promoción 76" de la Esc. Maximio S. Victoria de Fernández de su hijo Alejandro participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos. Elevan oraciones en su memoria.

INFANTE, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/17|. Su madre Esmeria Suárez de Infante y sus hermanos invitan a la misa que se celebrará el domingo 26 a las 20.30 hs. en la iglesia Inmaculada, con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, FRANCISCO SOLANO Ing.(q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. Susy Galván participa su fallecimiento y acompaña con mucho cariño a su hija Anita. Eleva oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, FRANCISCO SOLANO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. Gilby Abdenur y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su querido amigo Roque. "Estamos con vos amigo en tan doloroso momento". Ruega una oración en su memoria.

JIMÉNEZ, FRANCISCO SOLANO Ing.(q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin": Blanca Argentina Pedano, Josefina Yolanda Pedano de Fumarola, Dr. Héctor Rafael Fumarola y Dr. Luis Alejandro Fumarola participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, FRANCISCO SOLANO Ing.(q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Rodolfo Mema y familia participan el fallecimiento de su vecino, acompaña a toda la familia en éste difícil momento y ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE VILLALBA, PETRONILA PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/17|. Pedro Ingratta y Amalia Correa y sus hijos Amalita, Mirta, Ana, Pedro Ernesto y sus respectivas familias acompañan a sus hijos y demás familia rogando eterno descanso para Pilar.

NAVARRO DE VILLALBA, PETRONILA PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/17|. Acompañamos a Juan y familia en esta dolorosa pérdida, que el Señor les brinde una cristiana resignación. Juan Carlos Peña y Adriana Romero.

ZANONI, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/17|. Participan del fallecimiento Ernesto Gerónimo Zanoni y flia, Luis Pedro Zanoni (a) y flia., Maria del Carmen Zanoni(a) y flia. Maria Cristina Zanoni (a) y flia y ruegan oraciones en su querida memoria.

ZANONI, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/17|. Sara B. Navarrete de Hounau acompaña afectuosamente a su querida mamá junto a toda su familia, en circunstancias tan dolorosas por la sensible pérdida sufrida. Ofrece oraciones por el descanso eterno de Raúl en la paz celestial y pide para Gungui y demás deudos una pronta resignación y fortaleza espiritual.

ZANONI, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/17|. Ana María Díaz de Palavecino acompaña a su amiga Gungi en tan doloroso momento.

ZANONI, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/17|. Santiago Palavecino participa su fallecimiento y acompaña en el dolor a su familia. Ruega oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

CORONEL, REINALDO MANUEL (Chacho) (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. Su esposa, hijos, hijos políticos, nietos, agradecen a todas las personas que nos acompañaron en tan difícil momento e invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, se ruega una oración en su memoria.

CORONEL, REINALDO MANUEL (Chacho) (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. Padre: nos cuesta mucho aceptar tu partida, pues fuiste un padre maravilloso, Viejo al que amamos con todo nuestro corazón. Te pedimos, nos des la fortaleza para continuar. Te amamos tanto papá. Tu partida nos entristece tanto, Viejito. Pero tenemos fe, sabemos que allá en el Cielo ya no existe el dolor. Padre jamás te olvidaremos, fuiste nuestra guía nuestra luz, y pedimos a Dios Nuestro Señor la paz eterna. Sus hijos Cristian, Lorena, Daniel, Emmanuel, Isaías, Alan y Noé invitan a la misa al recordarse los nueve días de su partida a la Casa del Señor, hoy a las 20.30 e la Catedral Basílica. Se ruega una oración en su querida memoria.

CORONEL, REINALDO MANUEL (Chacho) (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. Sus hijos Cristian, Lorena, Daniel, Emmanuel, Isaías, Alan, Noé, agradecen a todas las personas que nos acompañaron en tal difícil momento e invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, se ruega una oración en su memoria.

CORONEL, REINALDO MANUEL (Chacho) (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. Papá, nunca pensé que tu nombre tenga que figurar en esta parte del diario que leías, como nunca pensé en tu inesperada partida, me siento invadida de todos tus recuerdos y sé que sabes, lo infeliz que me siento. Tenemos tantas cosas en común. El callar, el orgullo, las miradas, las formas de pensar de algunos temas, en fin. Con tus defectos y virtudes, siempre te amé y te amaré. Gracias por darme todo lo que pudiste. Solo puedo pedir que descanses en paz y te reúnas con mi angelito. Tu hija Lorena Coronel invita a la misa hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica.

GEREZ, BERNARDA DEL TRÁNSITO (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. Su hijo Cacho Gerez y su nuera Ana agradecen inmensamente al equipo de Trigoria, que colaboraron de una forma u otra invitan a la misa que se oficiará a las 20.30 hs en ls iglesia Sgdo. Corazón de Jesús Bº Güemes y a posterior responso en el cementerio La Piedad a hoy a las 11 h.

GEREZ, BERNARDA DEL TRÁNSITO (Q.E.P.D.) Falleció el 16/2/17|. Su hijo Cacho Gerez, su nuera, hijos Bala, Gringa y Cañón, nietos y bisnietos, tataranietos invitan a la misa invitan a la misa que se oficiará a las 20.30 hs en la iglesia Sgdo. Corazón de Jesús Bº Güemes y a posterior responso en el cementerio La Piedad a hoy a las 11 h.

GEREZ, BERNARDA DEL TRÁNSITO (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. Su hija Gringa Gerez, nietos y bisnietos y demás familiares invitan al responso que se realizará hoy a las 11 hs en el cementerio La Piedad y a la misa a las 20.30 en la parroquia Sagrado Corazón. Siempre estarás en nuestros corazones.

GEREZ, BERNARDA DEL TRÁNSITO (Q.E.P.D.) Falleció el 16/2/17|. Su hijo Cacho Gerez, su nuera Ana agradecen a Casa Olga por su colaboración invitan a la misa invitan a la misa que se oficiará a las 20.30 hs en la iglesia Sgdo. Corazón de Jesús Bº Güemes y a posterior responso en el cementerio La Piedad a hoy a las 11 hs.

GEREZ, BERNARDA DEL TRÁNSITO (Q.E.P.D.) Falleció el 16/2/17|. Su hijo Cacho Gerez, su nuera Ana agradecen inmensamente a su amigo Pachilo Herrera que colaboró de una forma u otra invitan a la misa invitan a la misa que se oficiará a las 20.30 hs en la iglesia Sgdo. Corazón de Jesús Bº Güemes y a posterior responso en el cementerio La Piedad a hoy a las 11 h.

GEREZ, BERNARDA DEL TRÁNSITO (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. Sus nietos Richard, Rafael, Federico, Gabriel, sus compañeros y amigos invitan a la misa invitan a la misa que se oficiará a las 20.30 hs en la iglesia Sgdo. Corazón de Jesús Bº Güemes y a posterior responso en el cementerio La Piedad a hoy a las 11 h.

GEREZ, BERNDARDA DEL T. (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. Mamita querida hoy hace nueve días que no estás con nosotros. Se te extraña mucho, lo único que nos reconforta es saber que ya no estás sufriendo. Que brille la luz que no tiene fin invitan a la misa invitan a la misa que se oficiará a las 20.30 hs en la iglesia Sgdo. Corazón de Jesús Bº Güemes y a posterior responso en el cementerio La Piedad a hoy a las 11 hs. Su hija María, su hijo Gustavo, su nieto Juani, Lucas, morena, su tataranieto Máximo, su bisnieta política Carla Chamorro.

GUARDO, EDELMIRA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/16|. "Ya hace tres meses de tu partida al Reino de los Cielos, descansa en un mundo donde no hay dolor, tristeza, ni egoísmo, allí solo reina la paz". Tu hermana Clara, tu cuñado, sobrinos y sobrinos nietos invitan a la misa a realizarse en la Catedral Basílica hoy a las 20.30 hs.

LÓPEZ DE CHAZARRETA, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/16|. ¡¡¡Vieja querida!!! Hoy se cumple un año de tu partida al lado del Señor, sentimos tanto dolor e impotencia de saber que ya no estás entre nosotros, pero dejaste muchos recuerdos y enseñanzas en nuestras vidas. Descansa en paz. Tus hijos Walter, César, Sonia, Edith; tu hija en el afecto Cecilia; hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se celebrará hoy en la iglesia Santa Rita a las 20 hs.

MONTENEGRO, CARLOS ENRIQUE ING. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/05|. Al cumplirse 12 años de su fallecimiento, su esposa, hijos, hijos políticos y nietos invitan hoy a la santa misa a las 20.30 en la Catedral Basílica para rogar por su eterno descanso.

RIVAS DE DÍAZ, CRISTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/16|. Madre: hoy hace un año de tu partida al Reino del Señor, fuiste una gran mujer, luchaste hasta el último día en que Dios te llamó para estar a su lado. Tu esposo, hijos y nietos invitan a la misa que se oficiará en la iglesia Inmaculada hoy a las 20.30 hs.

SIERRA DE DANNA, CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/07|. Madre querida, vives en nuestro corazón y en nuestro recuerdo. Tu hija Elsa Danna, hijo político Walter Dorado y nietas Gaby, Cecilia y Analía invitan a la misa hoy a las 20,30 en la Iglesia La Merced al cumplirse 10 años de su partida a la Casa del Padre.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

GRAMAJO, MARCIAL FACUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. "Señor ya está ante ti, haz que brille para él la luz que no tiene fin". Te llevaremos por siempre en nuestros corazones padre. Sus hijos Andrea, Jorge y Gustavo, hijos políticos Pedro, Adrí y Nora, nietos y bisnietos. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

LUNA, REINA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/17|. Sus hijos Chochi, Negra, Nena, Negra, Chito, Horacio y demás familiares participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados el día 25/2/17 a las 11 hs en el cementerio Jardín del Sol.

LUNA, REINA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/17|. Abuela Reina, gracias por todo el amor que nos brindaste en toda tu vida y estamos seguros que Dios te preparó un lugar junto a El. Sus nietos Marita y Daniel, sus bisnietos Francisco y Daniela participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados el día 25/2/17 a las 11 hs en el cementerio Jardín del Sol.

PONCE, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/17|. Sus hijos Hugo, Víctor, Esteban, Luis, Soledad, Maribel, Rubén, Rosa, Hernán, Carlos, Silvina; hijos políticos, nietos y bisnietos. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia, La Banda. NORCEN SEPELIO SANTIAGO.

REYES, SELSA JUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/17|. Sus hijos y nietos part. su fallec. Sus restos fueron inhum. ayer en el cem. La Misericordia. NORTE SERV. SOCIALES. Laprida 383.

TORREZ, DOMINGO GREGORIO (q.e.p.d.) Fallecio 24//17|. Su esposa Dalinda Castillo sus hijos y demas familiares part. su fallec. su restos seran inhum. hoy a las 16 hs. en el cement. La Misericordia. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

Invitación a Misa

BARRAZA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. Su esposa Loreley, sus hijos Teresita Mariela, Carlos Mariano y Federico Nicolás, sus nietos Naira Sofía y Morelia, invitan a la misa de los nueve días de su fallecimiento, que se oficiará en su memoria el día de hoy Sábado 25/02/17 a las 20:30 hs en la parroquia Santiago Apóstol.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

SUÁREZ, RAMÓN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/17|. Su madre, esposa, hijos, nietos y hermanos lo recuerdan con amor y siden ten su partida e invitan al responso que se realizará el día 26/2/17 a las 8.30 hs en el cementerio La Misericordia, al cumplir un mes de su fallecimiento.

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

Invitación a Misa

GALVÁN, OSCAR ALCIDES (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/16|. "Que el Reino de Dios te reciba en sus brazos y estés junto a Él en la gloria del Señor". Sus padres Antonia y Sergio. Hermanos Dory, Pepe, Beby, Marcos y Carla invitan a la misa que se oficiará en su memoria hoy a las 20,30 hs. en la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro al cumplirse un año de su partida. Las Termas.