Rosario Central y Godoy Cruz abrirán el juego

Fotos EL CANALLA, PRIMERO.

25/02/2017 -

Rosario Central y Godoy Cruz de Mendoza abrirán el viernes 3 de marzo la fecha 15 del campeonato de Primera, según publicó la AFA. Además, San Lorenzo recibirá también el viernes pero a las 21.20 a Belgrano de Córdoba. A su vez, Boca, líder del certamen, visitará el domingo 5 desde las 21 a Banfield, con la confirmación de público visitante; mientras que River será local dicho día frente a Unión de Santa Fe (19). Talleres de Córdoba e Independiente se postergó para el domingo 26 de marzo por las malas condiciones del campo de juego del Mario Kempes. Programación: Viernes 3 de marzo: 19, Rosario Central vs. Godoy Cruz; 21.20, San Lorenzo vs. Belgrano. Sábado 4 de marzo: 17, Temperley vs. Tigre; 19, Vélez vs. Estudiantes; 19.10, Aldosivi vs. Atlético de Rafaela; 21, Racing vs. Lanús; 21.20, Atlético Tucumán vs. Sarmiento. Domingo 5 de marzo: 17, Defensa y Justicia vs. Newell’s, Gimnasia vs. Quilmes; 19, River vs. Unión;

21, Banfield vs. Boca. Horario a confirmar: Colón vs. Olimpo. Lunes 6 de marzo: 19, Patronato vs. Arsenal; 21.15, San Martín vs. Huracán. Domingo 26 de marzo, horario a confirmar: Talleres vs. Independiente.