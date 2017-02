El dinero estará la otra semana

25/02/2017 -

Fernando De Andreis, Secretario General de la Presidencia de la Nación, adelantó ayer que entre miércoles y jueves de la próxima semana estará "la plata" depositada en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), 390 millones de pesos por la rescisión del contrato del programa Fútbol para Todos.

"La AFA tendrá la plata entre el miércoles y el jueves de la semana que viene", anunció el político en diálogo con radio La Red.

"La dirigencia del fútbol no está en condiciones de dar vueltas -agregó-. No hay margen para que la dirigencia argentina no cumpla con lo que dispone FIFA en cuestiones de ética".

Las palabras de De Andreis apuntaron al paro proclamado ayer por Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), debido a los 260 millones adeudados por parte de los clubes a los jugadores de las distintas categorías.