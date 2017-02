Se definen los campeones de la Liga Amateur del Sur

-

Esta tarde se jugarán las finales y semifinales del Torneo de Verano 2017 de la Liga Amateur del Sur, en las categorías C33 y C40.

Los duelos se jugarán en los horarios de las 16.30 y 17.30. Este es el programa completo:

En Boca de Flores, Gomería Sara y Mañu vs. Estudiantes de Ulluas (33), final Zona Campeonato y Gomería Sara y Mañu vs, Ac. Pel. Luis (40), final Zona Campeonato. En 8 hermanos, La rampa vs. Villa Carolina (33) y Rep. El Globito vs. El Zanjón (40); en Ciclón de Flores, UTA vs. Alberto Rueda (33) y Parque Sur vs. Villa Yocca (40); en EL LIBERAL, La Joya Gramajo vs. Gomería Pichi (33) y Sitravise Ipvu vs. Tornería de Pablo (40); en Gimnasia de Maquito, Los Pasajeros vs. Profesores Jrs. (33) y San Carlos vs. Villa Antonia (40); en Vélez de Maquito, Rep. Globito vs. A. y P. Luis (33) y La Brown vs. Papelería El Mundo (33); en Villa Yocca, Bº Cáceres vs. La Gaucho (33) y Villa Reconquista vs. E. Lo Bruno (40); en Las Monjitas, San Carlos vs. Villa Reconquista (33) y A. Martín Fierro vs. La Feria (40); en Los Halcones Nº1, Pilchería Max Mar vs. Los Santos (33) y Taller Oeste vs. Taller El Porteño (40). l