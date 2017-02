La Unión de Futbolistas Veteranos Amateurs regresa con todo

25/02/2017 -

La Unión de Futbolistas veteranos Amateurs tendrá hoy una jornada importante, con muchos encuentros atractivos en las diferentes categorías. Los duelos arrancarán a las 17, con media hora de tolerancia. El programa:

Complejo Russo Cancha Nº1, Bonafide (Ex Cheetes) vs. Bº Sarmiento C45; Colectiveros vs. Independiente C50; en C. Russo Nº 2, Los Pitufos vs. Recursos Hídricos C50 y Refi Shop vs. Tinglados Manuel C50; en Nuevo Banco, Stylo Gráfico vs. Racing C45 y Optica Molinari vs. Agua y Energía C45; en Mistol, La Fusión vs. Villa Borges C40 y Veteranos Estudiantes vs. Villa Borges C50; en Estrella Roja, Pasaje 21 vs. Ferretería Pece C40 y Facheritos S. K. vs. V. Tranquila C50; en Estudiantes Maco, Bº Sarmiento vs. Estación La Curva C40 y Bº Sarmiento vs. Panificadora Lola C50; en Suboficiales, Defensores Antilo vs. 4º Pasaje C50 y Feria Newbery vs. Despensa Las Mellis C50; en Cancha Mojones, Mojones vs. Max Gas C40 y Mojones vs. Pasaje 21 C45; en Triángulo, Los Peregrinos vs. Corvel C40 y El Triangulo vs. V. Ángela C45; en UTA, UTA. vs. Racing C50; en Calle 14, Calle 14 vs. La Rifa de Alberto C45; en San Antonio, Los Amigos vs. Bº Tradición C40.