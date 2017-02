Los Clásicos Barriales y una fecha electrizante

Fotos DESAFÍO. Los equipos de los Clásicos Barriales regresan a la actividad en una nueva jornada sabatina imperdible.

25/02/2017 -

La Liga de los Clásicos Barriales vuelve con un episodio plagado de buenos partidos.

Se jugará hoy la tercera fecha del Torneo Apertura 2017. Los encuentros darán comienzo en las diferentes canchas desde las 16. Esta es la programación:

En Independiente de El Deán, La 21 Bº Aeropuerto vs. Árbol Solo (20); Peti Fc vs. Barrio Aeropuerto (20) y Estudiantes V vs. Panif. Las 3 Hermanas (20).

En Bº Aeropuerto, Diego y Martín vs. El Poli (20); Tigre vs. La Cochetti (30) y Ruta Uno vs. Seppse (30).

En Mal Paso, Ruta Uno vs. Los Amigos de la 18 (20); Los Amigos de Memo vs. La Feria (20) y Los Pibes de Huaico Hondo vs. 6º Pasaje FC (30).

En Calle 107, Carne Los Amigos vs. Los Piratas de la 109 (20); Petrolider vs. Los Pibes de la 18 (20) y La Hacienda vs. Los Pumas (30); en Morumbí de Borges, Los Pibes del Poli vs. Los Tenas (20); Triángulo vs. La Perú (20) y Pasaje Oeste vs. Bar San José (30);

En Polideportivo Borges, Carro Bar Lucho vs. Román (20); Juzgado Federal vs. Estudiantes del Norte (20) y Papelería El Mundo vs. Mal Paso (30); en Mojones, Lamadrid vs. La 23 de Huaico Hondo (20) y Mojones vs. Calle 109 (20)

En 6º Pasaje, 6º Pasaje vs. Juveniles de la Bañadera (20); Juveniles Ampliación Borges vs. Quilmes (20); Villa Borges vs. Los Pibes del P. Colón (20) y La bañadera vs. Polirubro Aillén (30).

En la Loma, Los Calamares vs. Juveniles Paseo Colón (20); Los Calamares vs. Barrio Colón (30) y Ref. Llanos vs. El Fondo de Borges (30).

En Villa Grimanesa, Calle 100 Jrs. vs. Juv. de Borges (20); Tienda Tukis vs. Juveniles de Villa Grimanesa (20) y Calle 4 vs. La Loma (30); en San Martín, Calle 4 vs. Aut. Triángulo (20); Emaus vs. Los Pibes del Pacará (20) y Los Pibes del Pasaje vs. Florería Ema (20).

Más partidos

En Cancha Pablo VI, El Napoles vs. San Telmo (20); Pablo VI vs. Verdulería Chikis (20) y Pablo VI vs. Stilnovo (30); en Autonomía, 1º Pasaje vs. Los Peregrinos (20); La Rifa Alberto vs. Gas del Estado (30) y Autonomía vs. Pies Descalzos (30);

En Santa Rosa, San Marco vs. Juveniles del Gas (20); Juan Felipe Ibarra vs. Santa Rosa (20) y Santa Rosa vs. Súper Aridán (30); en Tarapaya, Juv. de Tarapaya vs. Los Pacíficos (20); El B. de Tarapaya vs. Alma Fuerte (20) y Tarapaya vs. 7º Pasaje (30).