Juegan las revanchas en la Nueva Liga de Veteranos

25/02/2017 -

La Nueva Liga de Veteranos, que se juega en la categoría C55, hará disputar mañana los encuentros revancha en la cancha de Santa Lucía. Los mismos se jugarán desde las 8.30 (con media hora de tolerancia), para los duelos del primer turno. Jugarán allí Central Córdoba vs. Gus Mar y Simusa vs. Trigoria.

Además, jugarán: en El Triángulo: El Triángulo vs. Ima Construcciones y Estrella del Norte vs. óptica Bella Vista. En Los Potros, Sanitarios Ricky vs. Elásticos Sialle.

Además, la Comisión directiva comunica que la próxima reunión junto a los delegados se llevará a cabo el próximo 1 de marzo en el horario de las 21. l