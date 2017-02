Se levanta el telón del Torneo Apertura 2017

25/02/2017 -

Los Clásicos Barriales del Sur darán comienzo hoy al torneo Apertura 2017, cuando se dispute de manera íntegra la primera fecha.

Los encuentros comenzarán a las 16.30.

Este es el programa: en Pitufos, Mailín vs. Juv. Siglo XXI (20); Huracán vs. Pibes Siglo XXI (20) y Mailín vs. Kiosco Benja (30); en Virgen del Valle, Vino Tinto vs. Zeta y Chacha (20); Trofeos JJ vs. Contreras (20) y Racing vs. Tradición (20); en Fondo de Vinalar, Juv. Vinalar vs. Pibes de la 67 (20); Golo Sur vs. Mónaco (30) y Villa María vs. Fondo de Vinalar (30); en Vinalar, Sport Vinalar vs, Los Choguers (20); La Ancha vs. La Gruta (20) y Juv. La Ancha vs. La Cuadra; en Bº San Martín, Villa María vs. Juv. Bº San Martín (20); Bº San Martín vs. El Salvador (20) y Amigos Unidos vs. Rifas Tunis (30); en Los Sucios, Panif. Vidal vs. Los Gedes (20); Los Sucios vs. Ciclón (20) y Los Sucios vs. Campos GNC (30); en Santa Lucía, Tigres vs. Kennedy (20); Santa Lucía vs. Kanki FC (20) y Tronkito vs. Pel. Jaime (30).

En Mosconi, Granate vs. La Loma (20); Bº Libertad vs. La Falopandilla (20) y Mosconi vs. Siglo XXI (30); en La Viamonte, Santa Fe vs. Indus (20); Fénix vs. Pje. 445 (20) y Viamonte vs. Industria (30); en Estudiantes Ulluas, Islas Malvinas vs. Lucha FC (20); Racing Ulluas vs. La Barra de Gento (20); Los Pibes de Siempre vs. Abs. Ibarra (20).

Sigue la fecha

En Gril, Los Dragones vs. 3 Amigos (20)M La Pueyrredón vs. Tronkito (20) y Los Pumas vs. Los Piratas (30); en Campeones del 28, Pibes del Cáceres vs. Fco. de Victoria (20); Eli vs. La Dorrego (20) y Sara y Mañu vs. Estudiantes (30); en Mistol Sur, Jonami vs. Huracán Siglo XXI (20); Amigos de Lucianita vs. Juv. Tronkito (20) y Primera Junta vs. PSG (30). l