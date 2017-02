Chelsea va por ampliar la ventaja

Fotos ANTONIO CONTE.

25/02/2017 -

Chelsea, líder de la Liga inglesa, buscará hoy ampliar la ventaja sobre sus perseguidores cuando reciba desde las 12, hora argentina, a Swansea City, por la fecha 26 del torneo.

El conjunto londinense lidera con 60 puntos y aventaja por ocho al segundo Manchester City. El resto de los partidos de hoy son: Hull City vs. Burnley; Everton vs. Sunderland; Cyrstal Palace vs. Middlesbrough; West Bromwich vs. Bournemouth y Watford vs. West Ham.