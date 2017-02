Fotos Un docente en casa ¿es beneficioso para el niño o complica su crecimiento

25/02/2017 -

La Lic. en Psicopedagogía Ana Roxana Gálvez analizó la situación de los niños y su relación con la educación. "Con respecto de los docentes particulares y su influencia en la evolución cognitiva y emocional de un niño es muy importante tener una persona en quien apoyarse, tanto desde el lugar de los padres como de los niños. Es importante además el respaldo desde un comienzo del año, pero en el sentido de no convertirse en bastón de un estudiante, sino en propulsor de la creatividad de ese niño", sugirió la especialista. Asimismo indicó que "el maestro particular, que en realidad tendría que llamarse maestro auxiliar, debe ser una persona que debe estar en contacto permanente con el maestro de grado y con la familia, porque si no se convertirá en el receptáculo en donde ambas partes, escuela y familia, van a depositar ilusoriamente la esperanza de que lo solucione todo. Aquí debe haber aptitudes grupales que deben propender a ayudar al niño. Primero debemos fijarnos por qué necesita una maestra particular siempre o desde comienzo de año". En este sentido indicó que el niño debe ser evaluado por un psicopedagogo, quien "estudiará desde el aspecto psicológico qué es lo que está influyendo en el niño para que ese aprendizaje no se esté dando de la forma positiva que tendría que darse, y va a estar en contacto con ese maestro particular, que por supuesto tendrá ese lugar importante en la vida del estudiante, pero siempre en conexión con averiguar a través de un profesional de la psicopedagogía, qué está sucediendo para que no se estén dando las cosas como se espera de ese niño. En ese trabajo van a saltar hechos escolares o familiares que están afectando la normal evolución de ese aprendizaje". Finalmente sostuvo que "los docentes de la institución educativa tomen conciencia de qué está sucediendo con ese alumno. De esa manera la maestra particular se verá beneficiada, respaldada por ambos sectores para hacer su trabajo. No depositemos en un maestro particular lo que nosotros como padres o docentes de su escuela también tenemos responsabilidades. Cuando estos tres compuestos se articulen, la maestra particular va a tener un rendimiento positivo. Además, la familia, la escuela y el docente particular deben propiciar la independencia del alumno, quien debe manejar sus horarios y energías de tal manera que pueda llegar en algún momento a ir cada vez menos al psicopedagogo, al docente particular, y ser él mismo y poder manejar el aprendizaje y sus responsabilidades".