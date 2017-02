Crecen las consultas por maestros particulares para apoyo escolar

25/02/2017 -

Niños y adolescentes de toda la provincia comenzarán las clases en unos días y muchos de ellos ya reciben apoyo escolar de las maestras particulares. Otros ya buscan auxiliares para el resto del año. Según un relevamiento de EL LIBERAL, han crecido las consultas de los padres en los centros de estudio que brindan apoyo escolar fuera del horario en que los chicos concurren a las escuelas. A su vez, maestras particulares manifestaron que ya están recibiendo alumnos para ayudarlos en las tareas diarias. "Hay muchas consultas. A diferencia de años anteriores que no teníamos mucho trabajo en esta época, ahora sí hay demanda. Y las materias por las que más preguntan son Matemática, Lengua e Historia", cuentan los docentes. En cuanto a las consultas, indicaron que muchos padres preguntan porque no tiene el tiempo suficiente, ya que trabajan todo el día y no pueden ayudar a los chicos con sus estudios. Entonces, los maestros particulares brindan un servicio educativo y acompañan a los alumnos para mejorar su rendimiento. Si bien crecieron las consultas en este mes, destacaron que la época en que más se acercan los niños y adolescentes es en el período de pruebas. Y detallan que hay espacios curriculares más complejos que otros. En algunos, los alumnos responden por sí solos, pero en otras materias necesitan una ayuda extra para poder obtener notas altas. Según explican, "los niños del Nivel Primario tienen muchos problemas en Matemática y Lengua. Siempre les cuesta mucho aprobar estos espacios principales. En tanto que los alumnos del Nivel Secundario tienen dificultad en el aprendizaje, no solo en esas materias sino además en Historia, Química y Geografía". Precios Asimismo destacaron que para las clases particulares, los docentes cobran entre 300 y 500 pesos por semana, "y generalmente son tres horas diarias, en las que se fijan los contenidos que vieron en la escuela y se los ayuda con las tareas que les fueron asignadas para el hogar".