Para Macri, Trump "es un hombre pragmático, que va a actuar en función de lo que ve posible"

25/02/2017 -

En otro de los momentos del coloquio "Invertir en Argentina", al presidente Macri le preguntaron por Donald Trump, a quien dijo haber conocido a raíz de una operación de compra venta de un terreno de su padre en Estados Unidos.

"Es un personaje particular, convencido de sus cosas. Pero hay que darle tiempo, es un hombre con mucho olfato, pragmático, que va a actuar en función de lo que ve que es posible", señaló.

"Él siente lo que sienten muchos americanos, esto de que soy un país rico y todos me sacan ventaja. Creo que quiere encontrar un lugar nuevo desde el que negociar. Vamos a ver si lo encuentra", agregó Macri, quien reiteró que hoy en día "hay mucha preocupación sobre el futuro del empleo" y eso es lo que lleva a que haya "muchos miedos y se tomen posiciones extremas" como las de Trump.

El caso de Venezuela

Por otro lado, el Presidente también se refirió a la situación de Venezuela y reiteró que el país "todos los días empeora, pero no se le encuentra una salida. Hicimos una enorme tarea suspendiendo a Venezuela del Mercosur, no solo porque no había cumplido sus compromisos sino porque era un mensaje", señaló.

"Pero de alguna manera hay que lograr un proceso democrático urgente, que garantice que los venezolanos voten y puedan decidir su futuro. Es dramático lo que sucede, allí el que expresa algo distinto va preso", indicó.

Finalmente se refirió a su relación con el papa Francisco y dijo que en el medio se generará ruido, pero que "realmente se siente bien con él".

"A veces los argentinos hemos extremado la vocación de pensar que el Papa se iba a ocupar primordialmente de nosotros, tiene una agenda que es global", resaltó.