Mirtha recibió el saludo de muchos famosos, excepto de Marcelo Tinelli

25/02/2017 -

"Fue una fiesta maravillosa, inolvidable", aseguró Mirtha Legrand sobre el festejo que se llevó a cabo en la casa de Marcela Tinayre, ubicada en Barrio Parque. La conductora cumplió 90 años con su hermana Goldie y estuvieron hasta las cuatro de la madrugada celebrando junto a familiares, figuras del espectáculo y empresarios.

"Hoy fue agitadísimo, llegué a hablar con dos teléfonos al mismo tiempo para la radio y la televisión", explicó muy emocionada. "Me sentí querida, amada y admirada", agregó en diálogo con el noticiero Arriba Argentinos de El Trece. Además, señaló que lució dos vestidos durante la noche: un diseño rosa de Iara y otro azul francia de Claudio Cosano.

Cuando le preguntaron si había recibido la llamada de algún famoso, como Marcelo Tinelli o Susana Giménez, Chiquita contestó: "Tinelli no, Susana sí. Estaba ocupado mi teléfono y entonces la llamó a Goldie, le mandó un WhatsApp". Pero, aclaró que no estaba molesta con el conductor de ShowMatch: "No soy tan amiga de Tinelli, yo lo aprecio mucho y él a mí, pero no es mi círculo de amistad". La diva de los teléfonos estaba invitada a la fiesta, aunque no pudo ir porque está de vacaciones en Miami.

En la noche que "la Chiqui" rotuló como "maravillosa" cantaron Jairo y Raúl Lavié y se proyectó un video de los momentos más emotivos de Mirtha y su hermana Goldie, quien tras largos años de esquivarle a la prensa habló para la radio y la televisión.

"Primero no nos íbamos a juntar las dos familias porque yo tengo una familia muy numerosa y la de Chiquita es menos numerosa. Pero mi hermana empezó a invitar y esa reunioncita terminó siendo una reunión con más de 50 personas", contó Goldie y destacó que le gustó que esta ocasión fuera un momento de "paz, tranquilidad y sobre todo, felicidad". "Yo no doy notas, estoy retirada desde hace muchos años, pero... no todos los días se cumple esta edad redondita y gordita".

Sobre su hermana Mirtha, dijo: "Es incansable. Todo le interesa y todo le da curiosidad. Tal vez ese es el secreto de la larga vida. Tiene una mente brillante".