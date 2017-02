Con quién se irá el Oscar este año

25/02/2017 -

Falta cada vez menos para que Hollywood celebre su gran noche con la 89ª Entrega de los Premios Oscar 2017, en la que se verá si la película "La La Land" se lleva la gloria o, por el contrario, se da el gran batacazo de otra.

La película de Damien Chazelle cruzará la alfombra roja con 14 nominaciones y tendrá la posibilidad de sumarse así a la lista de privilegiados títulos con más estatuillas, como Titanic o Ben-Hur.

Por lo pronto, el filme ha logrado meterse a la crítica en el bolsillo y también al público, al compás del jazz, y de la invitación a creer que los sueños se pueden cumplir, tal como lo experimentan sus personajes.

Los favoritos

Como ya se dijo "La La Land" cuenta con ventaja por todos los premios que ya ha cosechado. Pero en lo que se refiere a actrices y actores, la cosa está más reñida. Emma Stone, la protagonista de la película de Damien Chazeelle, es una de las favoritas para el Oscar a Mejor Actriz, aunque le pelea de cerca Isabelle Huppert, nominada por "Elle", y con quien la Academia mantiene una deuda histórica. Entre los actores, el duelo está entre Casey Affleck, Ryan Gosling y Denzel Washington.

Y aunque es el año de "La La Land", ni Ryan Gosling ni Emma Stone actuarán durante los Oscars 2017. Sí lo harán John Legend, Justin Timberlake, Sting y Lin-Manuel Miranda. Justin Timberlake cantará su éxito "Can’t Stop The Feeling", de la película "Trolls", mientras que Legend interpretará "Audition (The Fools Who Dream)" y "City of Stars", de "La La Land"; y Sting tocará el tema "The Empty Chair" del filme "Jim: The James Foley Story".

Los fanáticos de los Oscar, a los que les gusta sentarse frente al televisor para ver cada detalles de esta ceremonia deben saber que una cobertura de lo más completa se verá este domingo por E! Entertainment Television y TNT.

Con la intención de calentar motores desde temprano, E! seguirá muy de cerca la antesala de los premios Oscar 2017 desde las 15.30, y a partir de las 19.30 dará inicio la famosa alfombra roja conducida por Giuliana Rancic y Ryan Seacrest.

Una vez que todas las estrellas se encuentren dentro del Kodak Theatre de Los Ángeles, TNT tomará la posta, comenzando con la previa a la transmisión en vivo de la 89ª ceremonia de los Oscar. Como todos los años, Liza Echeverría y Axel Kuschevatzky serán los anfitriones encargados de "calentar los motores". Una hora más tarde, en la señal se dará comienzo la velada central, que este año será conducida por Jimmy Kimmel , un conocido comediante y anfitrión televisivo (por su late night show pasaron prácticamente todos los famosos que estarán en los Oscar) y que deberá enfrentarse a la dura tarea de no quedar en la historia como tantos otros conductores fallidos de la gala.

Entre las caras conocidas que saldrán al escenario para presentar los distintos premios se encuentran Leonardo DiCaprio, Alicia Vikander, Emma Stone, Brie Larson, Javier Bardem, Mark Rylance, Halle Berry, Jamie Dornan, Dakota Johnson, Chris Evans, Gael García Bernal, Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson, Shirley MacLaine y Amy Adams.