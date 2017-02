Las chicas comienzan a postularse para el Bailando 2017

25/02/2017 -

Desde que llegó de Mar del Plata para probar suerte, "Mica" Viciconte (27), encontró un lugar en Combate, donde hace tres años es una de las participantes más destacadas. Y más polémicas, en especial por la histórica rivalidad con Flor Vigna, la ganadora del Bailando por un sueño 2016, junto a Pedro Alfonso.

Dueña de una figura excepcional y natural, gracias a que desde chica hizo natación y hasta se graduó de guardavidas, Micaela también encontró el amor en el reality de Canal 9: está de novia con Mauro "Pitu" Blázquez (34), con quien convive desde hace un año.

A meses de que comience al show de Marcelo Tinelli vuelve a rondarle el gustito por probarse en esa mediática pista, en la que ya dio muestras de su talento y su carisma su compañera de Combate, Flor Vigna, quien también se consagró como "La Chica del Verano" en Carlos Paz, tras su papel en la obra Abracadabra.

"El año pasado pasé por la misma situación y aunque no quiera, me ilusioné con que iba a entrar, como que ya estaba en la lista, bailé con (Jorgito) Moliniers en Éste es el Show, pero no se concretó. Este año lo espero con menos expectativa, estoy tranquila. Si me llaman, voy porque sería una puerta gigante, bienvenido sea. Pero no me quiero ilusionar como el año pasado, porque no estuvo muy bueno. Por lo pronto, no recibí ningún llamado de parte de Ideas del Sur", le contó a Ciudad.com.

No obstante, propuestas laborales no le faltan. Este año seguirá en Combate. "Sigo con Combate Evolución, estoy muy contenta con eso. La realidad es que estoy más enfocada en lo que quiero, que es la conducción de un programa. Además, hago videos de fitness, campañas, presencias, pero lo más fijo es Combate, gracias a Canal 9 que me dio la posibilidad de crecer. Se había corrido el rumor de que el reality iba a volver a estar de lunes a viernes por la tarde, pero lo dejaron sábados y domingos de 18 a 21 y nos está yendo bárbaro, así que no creo que lo cambien. Para mí es mejor que sea sólo los fines de semana", remarcó.

Sobre su relación con su compañero de programa, "Pitu", señaló: "Va un año de noviazgo y de convivencia, porque fue todo casi al mismo tiempo. La verdad que parece mentira, porque cuando nos conocimos él era del equipo rojo y yo del Verde, y si bien nos llevábamos bien y los colores tiraban mucho, como que no lo miraba mucho por la rivalidad y los fantasmas de que los del Rojo eran malos. Después, la relación fluyó. A la temporada siguiente nos pusieron en el mismo equipo, el Verde, y eso fue buenísimo. Y acá estamos, súper bien".

Cuando le preguntan sobre los nuevos participantes de Combate, "Mica" es tajante: "La gente de la primera temporada era más laburante, no estaba con el objetivo de ser famosa, en su momento entramos para ganar el premio. Hoy el que entra a Combate es para ser famoso, mostrar la cola, para bailar y se desvirtuó mucho".

Sobre la relación con su propio cuerpo dejó en claro: "Cada uno tiene el cuerpo que Dios le da. Después, está en uno mejorarlo o no. Yo no soy partidaria de las operaciones, porque les tengo miedo en realidad. Además, tampoco quiero ser alguien que no soy. Si el día de mañana soy mamá y se me caen las lolas, quizá me las levante. Prefiero ser lo que soy, entrenarme y mejorar lo que puedo. Hay que empezar a quererse un poco más".