Histórico: Fernando Borello fue quinto en la Copa del Mundo

Fotos Fernando Borello fue quinto en la Copa del Mundo

Hoy 12:10 -

“Gracias a todos por sus saludos y por el aguante que me dan. Entrar en la final de la Copa del Mundo es algo buenísimo. Salió un quinto puesto, esto me da más energía para seguir trabajando. Quiero agradecer a mi amilia que me bancan; a mi señora Faby Corbalan; a mi hijo Valentino; a mi viejo el popular Clemar; a mi vieja querida Liliana; al equipo de trabajo Alberto Alejandro Elías Diego Vargas, Horacio Gil; al Ccsde Santiago del Estero por permitirme los entrenos; a mis amigos que están siempre y a toda la gente de Santiago por hacerme el aguante y de todos los rincones de nuestro bello país. Para todos les doy las gracias y vamos por mucho más. Arriba Argentina”, escribió Borello en su cuenta de Facebook.