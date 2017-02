El cantante de Jarabe de Palo anunció que le queda poco tiempo de vida

Fotos Pau Donés.

El líder de Jarabe de Palo, Pau Donés sorprendió a sus fanáticos con una triste noticia: el cáncer habría regresado y ahora le queda muy poco tiempo de vida.

En 2015, el cantante español contó que padecía cáncer de colon y en 2016 se mostró recuperado y muy optimista. Sin embargo, ahora contó que el cáncer regresó y que tiene tres tumores más en el intestino.

En una entrevista con la revista XL, Pau reveló: "No te cortes, pregúntame a saco: y si se me reproduce, ¿qué? ¡Pues chapa y pintura! Y si me voy, ¿qué? ¡Pues a otra cosa, mariposa!”, dijo.

“El cáncer me ha hecho muy feliz porque me estaba perdiendo muchas cosas de la vida. Yo no era un tío feliz antes del cáncer y ahora lo soy”, expresó.

Sin embargo, se mostró muy optimista: “Me interesa desestigmatizar la enfermedad. Pero no quiero que parezca que el cáncer es el protagonista de todo porque, desde luego, de mi vida no lo es. No sé si me voy a salvar, pero doy la cara porque, en teoría, los famosos y los ricos no tienen cáncer. Pues sí, igual que todos. Doy la cara para decir que yo sí lo tengo y para explicar de qué va el asunto”.